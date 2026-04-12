Jordi Santasusagna, escriptor: "El fet històric primer és col·lateral"
L'autor de Toquen a matar va participar ahir a la Festa de la Novel·la HIstòrica de Pugi-reig
A l’hora d’escriure, quins criteris segueixes perquè una obra esdevingui una novel·la històrica?
La voluntat d’escriure una novel·la històrica no és el punt de partida. Primer apareix el tema, i és aquest el que determina el context temporal. Si la història se situa, per exemple, al segle XIV, acaba esdevenint una novel·la històrica de manera natural. Per tant, el component històric és inicialment col·lateral.
Quin paper té la documentació en el seu procés creatiu?
La documentació és fonamental, tot i que sovint parteixo d’una base prèvia de coneixement. A partir d’aquí, amplio la informació a mesura que escric. No segueixo un model de documentació exhaustiva abans de començar, sinó que combino escriptura i recerca de manera simultània.
Es considera més autor de novel·la històrica o de ficció històrica?
Em decanto per la ficció històrica. Els meus relats se situen en un context real, però els personatges són inventats. L’època i el marc són versemblants, però la trama i els protagonistes formen part de la ficció.
Quina és la seva novel·la històrica de referència?
Una de les primeres que em va marcar va ser Els pilars de la Terra, de Ken Follett. Va ser una lectura que em va impactar especialment, tot i que amb el temps he tendit a alternar gèneres i no limitar-me només a la novel·la històrica.
Com és la seva relació com a lector amb aquest gènere?
No en faig un consum exclusiu. Prefereixo alternar lectures de diferents gèneres, ja que la repetició pot generar saturació. Aquesta varietat enriqueix més.
Subscriu-te per seguir llegint
- Els experts coincideixen sobre les herències: “Surt més a compte això”
- Dos menors s'escapen d'un centre de Martorell i els troben per anar junts dalt d'un patinet
- Jaleo Village: El mercat vintage més viral de l'Estat aterra a Manresa amb roba per deu euros
- L’esgotament i la hiperconnexió digital alimenten el desig de jubilar-se: 'Tinc 54 anys i només penso a retirar-me
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Un nou restaurant, Delit, se suma a l'oferta gastronòmica de Manresa
- Compte compartit i mort d’un titular: el detall que pot deixar els estalvis bloquejats d’un dia per l’altre
- Laia Font, de Gironella, queda fora de la final de salt a la prova de la Copa del Món de Croàcia per la nota d'execució