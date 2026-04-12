Toni Cruanyes, periodista i escriptor: "Ser mediàtic ajuda, però no sempre"
L'autor de 'La dona del segle' i 'La Vall de la Llum' va ser ahir a la Festa de la Novel·la Històrica de Puig-reig
— Com et defineixes: escriptor o escriptor de novel·la històrica?
— Em considero escriptor. La meva especialitat és l’actualitat, des del periodisme. Ara bé, la incursió en la novel·la històrica, a partir de la història de la meva família, ha estat una descoberta que m’ha seduït i que, a més, ha tingut bona acollida entre els lectors.
— Conviuen dins teu el periodista i el novel·lista històric? Són dues facetes que es complementen?
— Sí, crec que es complementen. La meva vocació principal és el periodisme, explicar què passa avui. Però la mirada cap al passat també neix d’aquesta voluntat d’entendre el present. L’interès per la història i el fet d’atrevir-me a escriure’n tenen molt a veure amb aquesta mirada.
— Ser una persona coneguda mediàticament t’ajuda o et perjudica com a escriptor?
— Sincerament, crec que m’ajuda perquè la gent ja em coneix. Tot i això, també pot jugar una mica en contra en determinats àmbits més professionals de l’escriptura, on de vegades no es pren tan seriosament algú que prové de la televisió. Malgrat això, periodisme i literatura sempre han estat molt vinculats.
— La teva trajectòria professional sempre havia anat orientada al món audiovisual?
— En realitat no. Vaig estudiar periodisme amb la idea de treballar en premsa escrita, però la vida va fer un gir just després d’acabar la carrera i he acabat dedicant-me sobretot a l’audiovisual.
— Quins són, per a tu, els ingredients bàsics d’una bona novel·la històrica?
— Per mi, el més important són les històries: els personatges, les situacions i els sentiments. El context històric és un gran atractiu, sobretot si és un període que t’interessa. En el meu cas, m’atrau especialment el principi del segle XX, però també altres èpoques com la romana o l’edat mitjana. Són al·licients que et conviden a aprofundir-hi.
— Com valores la Festa de la novel·la històrica de Puig-reig com a preludi de Sant Jordi?
— Em sembla una iniciativa magnífica, amb un ambient molt agradable. És un espai per compartir experiències amb altres escriptors i, sobretot, amb els lectors. Fa poc parlava amb dues persones que ja havien llegit la meva última novel·la i volien comentar-la. Per a un escriptor, és molt gratificant sentir que el que escrius interpel·la la gent.
