Puig-reig escriu el pròleg a Sant Jordi amb la Festa de la Novel·la Històrica
El passeig central de la Plaça Nova i la Sala estrenen l’ambient de llibres i autors amb una cita especialitzada que permet el contacte directe i sense aglomeracions entre escriptoris i lectors
Com un dia de Sant Jordi però en dia festiu i com a únic escenari nacional. Puig-reig ha viscut aquest dissabte una jornada especial, que ja s’ha fet un forat al calendari local, com a centre de la literatura catalana gràcies a la Festa de la Novel·la Històrica, que ha celebrat la seva vuitena edició.
La gran passeig de la Plaça Nova es va convertir en un assaig del dia del llibre combinant el dinamisme propi d’un matí de dissabte amb el que han aportat les parades i la presència dels autors. Les converses sobre literatura, les signatures d’exemplars i les taules rodones han omplert l’espai públic, creant una atmosfera on els veïns i els visitants s’han barrejat amb els escriptors.
La cita va portar a Puig-reig onze autors, entres els quals el cardoní Jordi Santasusagna, així com escriptores reconegudes com Maria Carme Roca i Coia Valls, i el periodista Toni Cruanyes. La jornada la van organitzar l’Ajuntament de Puig-reig, la Biblioteca Guillem de Berguedà, les llibreries Montserrat i Vella, amb un programa d’activitats la totalitat del qual vanser gratuït.
El gruix de les activitats es va realitzar al matí, amb La Sala i la plaça Nova com a espais principals. La jornada va començar amb la benvinguda institucional a les deu del matí, que va marcar l’inici d’una festivitat literària plena de taules rodones, activitats infantils, música en directe i el lliurament del 8è Concurs de Relats Breus. A quarts d’onze es va celebrar la primera taula rodona, moderada per Jordi Matilló, amb la participació d’autors com Roger Bastida, Toni Cruanyes, Cristina Fornós, Maria Carme Roca i Jordi Santasusagna. Els escriptors van exposar la seva experiència personal davant el paper en blanc a l’hora de lligar una narració històrica.
A les dotze va tenir lloc la segona taula rodona també a La Sala, amb la moderació de Jordi Matilló, i va comptar amb la participació de David Cirici, Juan Francisco Ferrándiz, Lluís Lord, Ernest Prunera, Àfrica Ragel i Coia Valls.
A peu de parada, l’editora Judit Pujadó, d'Edicions Sidillà de La Bisbal d’Empordà, ha participat a la Festa de Puig-reig. L’editorial empordanesa, especialitzada en continguts diversos que abracen des de la cuina tradicional fins a la narrativa i la literatura infantil, ha impulsat recentment una col·lecció centrada en la història, amb especial atenció al segle XV.
Pujadó va explicar que la presència a la trobada respon tant a la invitació de l’organització com a la voluntat de mantenir un contacte directe amb els lectors. «Ens agrada participar en aquest tipus d’esdeveniments perquè permeten parlar amb la gent i donar a conèixer projectes editorials que, sovint, no tenen tanta visibilitat com altres gèneres», ha assenyalat.
Aquesta és la tercera vegada que Edicions Sidillà participa en la cita de Puig-reig, que l’editora considera un espai «necessari dins el panorama literari». En aquest sentit, ha remarcat que la literatura històrica i els llibres d’història «han quedat sovint en un segon pla» en comparació amb altres gèneres més populars, malgrat la seva importància per entendre el passat».
Pel que fa al futur d’aquesta trobada, Pujadó es mostra optimista i considera que es pot consolidar com a complement a Sant Jordi. «Les festes de llibres tenen sentit i cada cop n’hi ha més, especialment si són temàtiques, perquè atrauen un públic interessat en un àmbit concret», ha afirmat. Pujadó ha posat com a exemple la festa Indilletres, que se celebra anualment a la Bisbal d’Empordà i que, segons ha explicat, ha experimentat un creixement progressiu tant en assistència com en participació editorial.
La Festa va incloure un vessant familiar, amb el taller infantil «Equilibris prehistòrics», a la plaça Nova, conduït per Catàrtic i una hora més tard, a la mateixa plaça, es va fer el lliurament dels premis del Concurs de Relats Breus, un acte dinamitzat per Infestum. Per tancar la jornada matinal, a la una del migdia va tenir lloc una actuació musical de Rocío .
