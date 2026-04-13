La Fira del Coneixement de Berga compartirà la recerca de vuit grups de l'àmbit de la ciència i la tecnologia
La ponència inaugural d'enguany serà a càrrec d'Albert Cuchí i s'emmarca en el nomenament de Barcelona com a Capital Mundial de l'Arquitectura 2026
Arriba la 16a edició de la Fira del Coneixement de Berga, la cita que té per finalitat apropar la ciència i la tecnologia a l'alumnat de 4t d'ESO, Batxillerat i cicles formatius. S'ha programat pels dies 15 i 16 d'abril, novament al Pavelló de Suècia, on s'aplegaran els estands de vuit grups de recerca que treballen en els àmbits de l'enginyeria, l'arquitectura i la geologia, entre altres disciplines.
Un any més, els estudiants de màster i doctorat compartiran amb els visitants els fonaments dels seus projectes. Aquesta edició s'ha convidat els representants d'iniciatives relacionades amb nous materials i la seva caracterització, xips i semiconductors, economia circular en el processament de minerals, o construccions sostenibles, a tall d'exemple. En aquest cas, s'hi aproparan joves estudiants arribats d'Artés, Barcelona, Gironella, Manresa, Martorell, Sant Sadurní d'Anoia, Puig-reig i Terrassa, si bé també es permet l'accés al públic general (es recomana visitar-la dijous a la tarda, quan l'afluència estudiantil serà menor).
Com a novetat, s'estrenaran estands fets a partir de mòduls construïts amb fusta, en una acció duta a terme gràcies a la convocatòria Impacte de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de Catalunya. D'altra banda, també és característica de la proposta la ponència inaugural, que aquest 2026 serà a càrrec d'Albert Cuchí, professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès, de la Universitat Politècnica de Catalunya. La conferència es titula Els reptes del canvi climàtic per a l'arquitectura i s'emmarca en la commemoració del nomenament de Barcelona com a Capital Mundial de l'Arquitectura 2026.
Paral·lelament, a l'espai es desplegarà una exposició titulada Coneixes el bosc? Aquest recurs es complementarà, per l'alumnat de fora de la comarca, amb una activitat a l'aire lliure consistent en una visita a l'espai natural de la serrada de Queralt.
Per tot plegat, des de l'organització esperen que la fira serveixi per despertar l'interès del jovent i de la societat en general per aquestes disciplines, fomentant un aprenentatge basat en la recerca i impulsant vocacions científiques. Alhora, desitgen que el certamen permeti demostrar que la ciència és accessible per a tothom i que treballa per acostar-se cada cop més a la ciutadania.
La Fira del Coneixement és un esdeveniment organitzat per la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Exploratori dels Recursos de la Natura i l'Ajuntament de Berga. Trobareu tota la informació sobre la cita aquí.
