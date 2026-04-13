L'Espai Jove de Casserres reneix amb l'objectiu d'esdevenir un referent de lleure pels adolescents
El consistori ha reprès el servei amb el suport d'una dinamitzadora i establint condicions d'ús que permetin garantir el bon funcionament del projecte
L'Espai Jove de Casserres va engegar una nova etapa a finals de 2025. Va ser al tomb dels darrers mesos de l'any que el consistori va tornar a obrir el local, amb l’objectiu que l'equipament esdevingui un punt de trobada dels adolescents en l'edat inclosa dins l'etapa d'ESO. I, a diferència de la primera experiència, és més vigilant perquè, tot i voler mantenir el punt d'autonomia del local, han acompanyat la iniciativa amb els serveis de dinamització juvenil per aportar valor i contingut al projecte.
“L'espai jove es va obrir per primera vegada el mandat anterior. La idea era que fos un espai molt autònom, on els joves podien accedir quan volguessin a través d'un codi”, detalla el regidor de Joventut, Gerard Colillas, qui comparteix que el consistori havia adequat l'espai de tal manera que disposava de diferents àrees, estava equipat amb mobiliari bàsic, i hi havia pantalles i jocs per passar l'estona. Aquesta llibertat va retornar de la pitjor manera, amb actituds incíviques que van deteriorar l'espai i van portar la corporació a "prendre mesures dràstiques". L'Espai Jove va tancar portes i, durant prop d'un any va romandre inactiu.
Lluny de renunciar-hi, l'ajuntament va tornar a deixar llest el local i va donar una segona vida a la iniciativa, marcada per una aliança estratègica amb el Servei Comarcal de Joventut del Consell Comarcal del Berguedà que facilita el suport d'una dinamitzadora. "Cada dimarts, la dinamitzadora ve i proposa activitats i dinàmiques pels assistents", apunta el regidor, que també indica que s'han establert condicions d'ús per tal que el projecte funcioni degudament. L'espai funciona de vuit del matí a vuit del vespre, està a disposició dels adolescents en etapa d'ESO i, com abans, disposen d'un codi per accedir.
"De moment, funciona més bé", celebra Colillas, que explica que les primeres accions impulsades per la dinamitzadora estan donant fruits. "Han treballat diferents projectes, com per exemple, la creació d'un curtmetratge, sessions de jocs de taula i també estan pensant a treballar l'art mural per decorar l'espai", exposa el titular de Joventut.
Per tot plegat, des de la corporació són optimistes de cara a consolidar el projecte amb més qualitat que la primera etapa. "Estem marcant unes línies de civisme perquè els usuaris entenguin que és un espai valuós i l'han de vetllar entre tots", assevera el regidor, que no descarta ampliar les franges d'edat si s'aconsegueix estabilitzar el bon funcionament amb aquesta primera etapa d'usuaris. Segons les dades del consistori, actualment hi ha una vintena d'assistents assidus a l'espai de la cinquantena de potencials.
