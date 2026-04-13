Tres carreteres afectades per filmacions, aquest dilluns, a la Catalunya central
Els rodatges obliguen a tallar la C-26 i a fer talls intermitents a la BP-1101 i a la BP-1103
Tres carreteres de la Catalunya central es veuen afectades aquest dilluns per rodatges, segons el Servei Català de Trànsit. Una d'elles és la C-26, al Berguedà, tallada entre Vilada i Cercs en tots dos sentits. Les altres dues són al Bages, entorn de Montserrat: la BP-1101, entre el Bruc i Sant Salvador de Guardiola, i la BP-1103, entre el Bruc i Monistrol de Montserrat. En aquest cas, s'hi fan talls intermitents.
Fora de l'àmbit de Regió7, també es fan talls intermitents per una filmació a la GI-682, entre Tossa de Mar i Sant Feliu de Guíxols.
- Evacuat en helicòpter un ciclista en estat greu després de xocar amb un quad a Lluçà
- Andrea Gusart, «La Pericona»: «Encara em queden amics, però ara ja estan tots fotuts»
- L’últim truc de les estafes telefòniques: «M’ha faltat al respecte, el departament de penalitzacions el multarà amb 185 euros»
- Mor un dels escaladors ferits en caure'ls pedres al damunt a Montserrat
- Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
- Carlos Ruf, expivot del Bàsquet Manresa: 'La depressió t’empeny a l’abisme i jo l’únic que volia era tancar el llum
- La Marta i el Lluís, 33 anys intercanviant casa per vacances: «És com si un amic et deixés casa seva»
- Eduardo Vara, metge especialista en ‘burnout’: 'Els sèniors veuen créixer l’exigència laboral mentre han de cuidar pares i fills