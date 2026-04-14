Bagà comença a donar forma a la transformació de l'asil
La primera fase consisteix en la consolidació de l'edifici i disposa d'una partida de 790.000 euros
L'Ajuntament de Bagà dona forma a la rehabilitació de l'edifici de l'antic asil. En concret, el consistori té sobre la taula el projecte, pressupost i calendari per a la primera fase d'obres, que consistirà en la consolidació de l'immoble per evitar que es continuï degradant.
Segons informen des del consistori, la primera etapa dels treballs consisteixen a reforçar l'esquelet de l'edificació que anys enrere va acollir la Fundació Salarich Calderer a la vila. Això inclou el buidatge de les diferents plantes, el desmuntatge de la coberta i la construcció d'una nova façana posterior. A més, també cal posar en relleu l'elevació d'uns 60 centímetres que patirà la teulada.
Aquest conjunt d'accions, apunten per part de la corporació local, ha de permetre garantir l'estabilitat del bloc i la seguretat a l'hora d'encarar les pròximes fases del projecte de transformació. En tot cas, també es faran les primeres pinzellades del que serà l'aspecte final d'aquest equipament. D'una banda, des de l'apartat més tècnic, es procedirà a la creació d'una nova caixa de serveis que centralitzarà els subministraments i les comunicacions verticals de tot l'immoble. Més notable i visible pels usuaris serà l'actuació de preservació patrimonial que s'ha inclòs en aquesta primera fase, consistent a recuperar els mosaics hidràulics de la primera planta, que tenen uns 100 anys d'antiguitat.
Aquests elements artístics es traslladaran a la planta baixa de l'edifici, per tal de rememorar i posar en valor el passat arquitectònic del municipi i l'asil. En aquest sentit, des de l'Ajuntament es posa de manifest que les plantes interiors, amb les seves corresponents divisions, es reconstruiran fent ús de panells de fusta contralaminada (CLT), en una aposta per les línies de construcció més sostenible.
Mobilització de 790.000 euros
Per tal de fer possible aquesta primera fase d'obres, el consistori ha reservat una partida de 790.000 euros. El finançament d'aquesta dotació és diversa, però tota provinent de la Diputació de Barcelona. En primer lloc, l'ens provincial aportarà 300.000 euros mitjançant una ajuda nominativa. La mateixa administració supramunicipal destinarà també 290.000 euros, assignats a través del Pla General d'Inversions. En darrera instància, la Diputació ha concedit un ajut de caixa per valor de 200.000 euros, que el consistori haurà de retornar en un termini de 10 anys i amb un interès del 0%.
La corporació preveu iniciar els treballs esmentats abans que acabi l'any. Mentrestant, continuarà cercant altres línies de finançament per poder executar la totalitat del projecte. Cal tenir present que, segons els càlculs de l'Ajuntament, la inversió superarà els dos milions i mig d'euros (sense comptar l'IVA). L'objectiu de la rehabilitació és que l'edifici recuperi el seu ús social, convertint-se en un nou espai multifuncional que aglutinarà diversos serveis essencials pel municipi i que necessiten créixer o modernitzar-se.
En concret, l'equip de govern té previst traslladar-hi l'arxiu municipal, el punt d'informació turística i la nova seu de la biblioteca. També s'hi han projectat un espai telemàtic destinat al coworking i una sala equipada amb ordinadors per a l'ús ciutadà, així com diferents locals per a les entitats del municipi. Finalment, s'espera que esdevingui un pol cultural gràcies a la situació de sales versàtils, aptes per acollir la celebració d'actes, conferències i exposicions.
