Medi ambient
La conservació de la Riera de Merlès es reforça amb nous rètols
Els cartells han estat elaborats per l'associació ADEFFA, dins el projecte de gestió d'hàbitats i espècies amenaçades
Redacció
Puig-reig
L'Ajuntament de Puig-reig ha instal·lat dos nous panells informatius per reforçar el compliment de les ordenances d'ús públic a la Riera de Merlès. Segons informen des del consistori, l'objectiu és garantir la conservació d'aquest espai natural protegit i d'alt valor ecològic, així com ordenar-ne l'accés.
Els rètols s'han ubicat: a la zona de la resclosa del Molí de Vilaró, al costat dret en sentit de l'aigua; i al pas de les Canals, un dels punts de més afluència durant l'estiu.
Els cartells han estat elaborats per l'associació ADEFFA, dins el projecte de gestió d'hàbitats i espècies amenaçades, finançats pel Fons de Patrimoni Natural de la Generalitat de Catalunya.
