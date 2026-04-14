La Fiscalia demana l’arxivament d’una causa per agressió sexual per manca de proves i les contradiccions de la denunciant

Una menor va denunciar una agressió sexual, però primer la va situar a Castellbell i el Vilar i posterioment a Sagàs, i en dues dates diferents

Un dels dos centres cívics de Sagàs, que es lloguen per festes, i on van passar els fts, segons la denunciant / Ajuntament de Sagàs

Eduard Font Badia

Manresa

La Fiscalia Provincial de Barcelona ha sol·licitat el sobreseïment provisional i l’arxivament d’un procediment penal per un presumpte delicte d’agressió sexual amb penetració, en considerar que no existeixen elements probatoris de càrrec suficients per sostenir una acusació i per les contradiccions de la denunciant.

La causa, que s’ha de jutjar aquest dijous a la secció 8a de l’Audiència de Barcelona, s’origina per una denúncia presentada el 19 de març de 2021 davant dels Mossos d’Esquadra per uns fets que la denunciant, menor en aquell moment, situa en una festa amb amics en una casa llogada a Castellbell i el Vilar el juny del 2015, si bé posteriorment, en una segona declaració, va precisar que haurien tingut lloc el 18 de juny de 2016 en una casa situada a Sagàs.

Això ja va provocar que el Jutjat de Manresa s’inhibís en favor del de Berga, que va entomar el cas. Segons el relat de la denunciant, després d’una celebració en què s’haurien consumit begudes alcohòliques, va sortir a l’exterior de l’habitatge, un centre cívic on es feia una festa a Sagàs, amb el processat i una altra persona, que hauria tornat a l’interior. En aquell context, sosté que el processat hauria iniciat una conducta de caràcter sexual sense el seu consentiment.

El processat, en canvi, va reconèixer haver mantingut relacions amb la denunciant aquella nit, però va afirmar que van ser consentides, i va afegir que amb posterioritat haurien mantingut contacte i noves relacions.

Durant la instrucció es van practicar diverses diligències, incloent-hi declaracions testificals i informes pericials. Segons recull el Ministeri fiscal, cap dels testimonis va presenciar directament els fets i, a causa del temps transcorregut, no han pogut aportar records concrets ni coincidents sobre el que hauria passat. Pel que fa a la prova pericial, un informe psiquiàtric forense conclou que no es pot establir una relació entre la simptomatologia ansiosa detectada en la denunciant anys després i els fets investigats. Paral·lelament, un informe psicològic sobre la credibilitat del testimoni considera que el relat és compatible amb els fets denunciats i descarta l’existència de factors de suggestió.

Malgrat això, la Fiscalia assenyala que el conjunt de les diligències practicades no permet sostenir una acusació amb garanties. En particular, destaca l’existència de contradiccions en les declaracions de la denunciant al llarg del procediment, especialment en relació amb la cronologia i el lloc dels fets. Per tot plegat, demana a l’Audiència Provincial de Barcelona que es confirmi la conclusió del sumari i que es decreti el sobreseïment provisional i l’arxivament de les actuacions, sense perjudici de la seva possible reobertura en cas que apareguin nous elements probatoris.

