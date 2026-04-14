L'acció en cas de maltractament infantil es revisa al Berguedà

El protocol d'actuació ha de garantir una resposta més coordinada i efectiva arreu del territori, unificant criteris i reforçant la col·laboració entre professionals

Al grup motor hi ha professionals d'àmbits diversos com el lleure, l'educació, la sanitat o els cossos de seguretat

Al grup motor hi ha professionals d'àmbits diversos com el lleure, l'educació, la sanitat o els cossos de seguretat / Arxiu

Redacció

Berga

El Consell Comarcal del Berguedà treballa en l'actualització del Protocol d'actuació en situacions de risc o maltractament infantil. La finalitat és revisar el document actual, unificant criteris entre serveis i reforçant la col·laboració entre professionals que treballen amb infants i adolescents a la comarca.

Segons detallen des de l'administració berguedana, compten amb el suport de la Diputació de Barcelona. El principal objectiu de la posada al dia d'aquest pla d'acció és garantir una resposta més coordinada i efectiva arreu del territori, tenint en compte la seva realitat.

Per impulsar el procés, s'ha creat un grup motor amb persones de l'àmbit social, educatiu i sanitari, així com representants dels cossos de seguretat, del lleure i de l'esport a la comarca. S'ha previst que el treball s'allargui fins a finals de 2026.

Des del Consell Comarcal detallen que l'actualització dona compliment a la Llei 14/2010, que obliga els professionals a actuar davant situacions de risc o desemparament dels menors.

L'acció en cas de maltractament infantil es revisa al Berguedà

L'acció en cas de maltractament infantil es revisa al Berguedà

Les roses seran un 2% més cares aquest Sant Jordi per la pujada del preu del combustible dels avions

Les roses seran un 2% més cares aquest Sant Jordi per la pujada del preu del combustible dels avions

Una olla al foc s'incendia i causa un petit incendi a un pis de Manresa

Una olla al foc s'incendia i causa un petit incendi a un pis de Manresa

Moeve Fútbol Zone 1x21: El cop definitiu del Barça

Yolanda Ramos confessa a Rosalía una nit per oblidar: "L'home em va demanar si podia depilar-me ell mateix"

Yolanda Ramos confessa a Rosalía una nit per oblidar: "L'home em va demanar si podia depilar-me ell mateix"

La CUP de Solsona defensa la construcció dels 50 pisos públics al carrer Gaudí i reclama consens polític

La CUP de Solsona defensa la construcció dels 50 pisos públics al carrer Gaudí i reclama consens polític

L'Ajuntament de Bellver inicia la redacció del nou Pla Urbanístic i insisteix que fomentarà la primera residència

L'Ajuntament de Bellver inicia la redacció del nou Pla Urbanístic i insisteix que fomentarà la primera residència

Milers d’aus continuen morint cada any perquè el Govern encara no ha activat el decret que havia de frenar la massacre

Milers d’aus continuen morint cada any perquè el Govern encara no ha activat el decret que havia de frenar la massacre
