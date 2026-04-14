Administració pública
L'acció en cas de maltractament infantil es revisa al Berguedà
El protocol d'actuació ha de garantir una resposta més coordinada i efectiva arreu del territori, unificant criteris i reforçant la col·laboració entre professionals
Redacció
El Consell Comarcal del Berguedà treballa en l'actualització del Protocol d'actuació en situacions de risc o maltractament infantil. La finalitat és revisar el document actual, unificant criteris entre serveis i reforçant la col·laboració entre professionals que treballen amb infants i adolescents a la comarca.
Segons detallen des de l'administració berguedana, compten amb el suport de la Diputació de Barcelona. El principal objectiu de la posada al dia d'aquest pla d'acció és garantir una resposta més coordinada i efectiva arreu del territori, tenint en compte la seva realitat.
Per impulsar el procés, s'ha creat un grup motor amb persones de l'àmbit social, educatiu i sanitari, així com representants dels cossos de seguretat, del lleure i de l'esport a la comarca. S'ha previst que el treball s'allargui fins a finals de 2026.
Des del Consell Comarcal detallen que l'actualització dona compliment a la Llei 14/2010, que obliga els professionals a actuar davant situacions de risc o desemparament dels menors.
