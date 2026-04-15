Política
L'Ajuntament de Berga demanarà la millora de les urgències de l'hospital
La moció de BeGI tira endavant amb els vots favorables de tots els grups excepte el PSC, que es va abstenir
L'Ajuntament de Berga aprova sense vots contraris la moció per demanar el reforç de l'àrea d'urgències de l'Hospital de Berga, així com altres accions complementàries per millorar l'atenció sanitària al conjunt del Berguedà. El text havia estat presentat per Berga Grup Independent (BeGI), que va agrair el debat respectuós dels grups i el suport gairebé unànime per sol·licitar avenços com la contractació de més personal, la reobertura dels PAC (Punt d’Atenció Continuada) o la transparència sobre els temps d'espera.
"El servei d'urgències de l'Hospital Sant Bernabé de Berga és un tema de dignitat assistencial i respecte als veïns de la ciutat i tota la comarca", engegava en la defensa de la moció Judit Vinyes, qui apel·lava que "no es pot normalitzar cap empitjorament d'un servei tan essencial". Per a la portaveu de BeGI, la finalitat de la moció és "garantir que, quan una persona necessita atenció urgent, hi hagi prou recursos, professionals i capacitat de resposta". Així, la petició incloïa accions concretes com un pla urgent de reforç de la plantilla, reclamar millores en les condicions salarials i laborals de l'hospital perquè les places de Berga siguin més competitives, exigir transparència real en els temps d'espera i sol·licitar la reobertura dels PAC del Berguedà.
"És una moció que trobem encertada", compartia el regidor no adscrit Lluís Minoves, apuntant que "els problemes que descriu són evidents" i que "tots ens hi hem trobat". Per a Minoves, els grups amb representació al Parlament han d'empènyer perquè la qüestió tingui continuïtat als estaments superiors, per tal que Berga i el Berguedà "no siguem un cul-de-sac on arriben els últims professionals". També es van posicionar totalment a favor des de Junts per Berga, amb una Queralt Sales que va emfatitzar que "no és acceptable un servei d’urgències col·lapsat", fent referència al fet que "si tu vas a les urgències, et pots trobar perfectament esperant quatre, cinc o més hores". Així, la de la formació turquesa va fer una crida a la unanimitat del plenari perquè "si tots els grups municipals enviem un missatge clar, el cost polític de no actuar augmenta".
Els grups de la CUP i ERC van voler incorporar algunes concrecions en el redactat de la moció. Des d'Esquerra, Moisès Masanas va sol·licitar incloure el PAC de l'Alt Berguedà, que tampoc està en funcionament. En tot cas, va incidir que votarien a favor perquè "no perdrem cap oportunitat per millorar els serveis que tenim". Per part de la CUP, Andrea Corominas va assenyalar que l’atenció sanitària Catalunya viu un "canvi de paradigma" perquè "el país va pensar una salut per sis milions d'habitants i en som vuit". La regidora va apuntar a un treball de millora ja engegat pel Departament de Salut amb línies d'acció que inclouen l'impuls de l'atenció primària, més cura de la longevitat i la cronicitat, i el treball en àrees de salut integrades i en xarxa. Sigui com sigui, va incidir que està d'acord que "hi ha d’haver una atenció sanitària equitativa".
En darrera instància, els socialistes van optar per l'abstenció. Segons Marc Ortega, l'Hospital de Berga, Salut Catalunya Central i el conjunt del CatSalut ja està treballant en "diferents projectes territorials per solucionar alguns aspectes", com pot ser la manca de professionals. També es va referir a les bones valoracions en les enquestes de satisfacció dels usuaris a l'equipament berguedà. Finalment, va apel·lar a fer una defensa dels professionals i recursos existents, perquè serà la manera que "més professionals es vulguin plantejar un projecte de vida a la comarca".
