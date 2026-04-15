Mama Dousha, The Tyets i Doctor Prats, caps de cartell de les Barraques de Patum 2026
L'Ajuntament de Berga espera que la proposta musical torni a fer l'efecte descongestiu del Passacarrers evidenciat l'any passat
L'Ajuntament de Berga ha fet pública la programació de les Barraques de Patum - Josep Maria Isanta d'enguany. Els concerts es desenvoluparan els dies 5 i 6 de juny a la plaça Cim d'Estela, amb un cartell destacat per l'aposta de formacions dels Països Catalans, en llengua catalana i amb presència femenina. Entre tots, els caps són Mama Dousha, The Tyets i Doctor Prats.
El tret de sortida de la cita musical en el marc de les festes de Corpus serà divendres a la tarda, amb una proposta "per a tots els públics", segons ha destacat el regidor de Joventut, Isaac Santiago. Es tracta de Pep i Ma. José Músics, que inauguraran l'escenari a les 18.30 hores. L'agenda de divendres torna a ser la quina concentra més caràcter berguedà, continuant amb uns retrobats expressament per la cita: Manolitos Band, a les 21.30 hores. La cirereta de la jornada serà a partir de les 23.00 hores amb Doctor Prats, en una cloenda a càrrec novament d'un grup de casa: Natband, a les 01.30 hores, per finalitzar la primera sessió de Barraques a les 03.00 hores.
Dissabte, l'obertura de les Barraques serà a les 21.00 hores amb Mama Dousha, continuant aquesta arrencada forta amb The Tyets a les 23.00 hores. La valenciana Tesa aportarà el rap a la proposta a partir de les 01.00 hores, per cloure amb els berguedans Thug Life (03.00 hores). La cloenda fins a les 05.00 hores i l'espai de canvi de bandes serà a càrrec de la PD Lola Van.
Una aposta cultural, i també de seguretat
L'alcalde de Berga i regidor de Patum, Ivan Sànchez, ha posat en relleu el format de Barraques que enguany arriba a la cinquena edició, després d'una tasca de l'Àrea de Joventut per donar resposta a "una demanda històrica al voltant de les festes de la Patum". "Feia molts anys que es parlava que s'havia de buscar una oferta cultural a l'altura de la millor festa dels Països Catalans. L'Isaac s’hi va posar durant la pandèmia i va veure la llum el 2022", ha afegit el batlle.
Més enllà d'ampliar el fons cultural ja intrínsec de la festa berguedana, l'alcalde també ha posat en relleu la funcionalitat del certamen de cara a l'ordenació de l'afluència de persones a la ciutat. "En l'àmbit de la seguretat, és una proposta que ens va bé per descongestionar els punts calents de la festa", ha compartit, afirmant que, l'any passat, "al Passacarrers de dissabte es va notar una millor fluïdesa que dimecres, i una gran part de culpa la van tenir les Barraques".
Segons les dades proporcionades per Santiago al respecte, l'espai de la plaça Cim d'Estela va acollir entre 5.000 i 6.000 persones en l'arrencada dels concerts de dissabte, novament protagonitzada per les dues formacions més destacades de la nit (31 FAM i La Fúmiga). I és per això que enguany es repeteix la jugada, amb l'objectiu que "el Passacarrers tingui menys gent i pugui avançar millor".
En darrera instància, el consistori ha agraït el patrocini de Tractaments Ecològics, que financen parcialment els 112.000 euros d'inversió necessària per fer realitat els concerts. "Mantenim el patrocini engegat l'any passat, com a mostra d'arrelament al territori i la festa", ha dit la gerent, Marta Freixa. Així mateix, la corporació també ha posat en relleu l'esforç de les entitats que s'ocupen del servei de barres, enguany a càrrec de l'Ateneu Llibertari del Berguedà, el Casal Panxo, BerguedArt i Ben Anats.
Des de l'Ajuntament de Berga avancen que, pròximament, es detallaran els serveis a disposició en el decurs de la festa i concretament a l'espai de Barraques. En tot cas, han confirmat que hi haurà els recursos ja consolidats del Punt Lila, la Patumaigua o altres mesures de salut.
