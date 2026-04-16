Aliança Catalana oficialitza Judit Vinyes com a candidata a Berga

La regidora a l'Ajuntament de Berga ha dit voler aportar "experiència" i "compromís amb el territori" amb la finalitat d'oferir a l'electorat una "alternativa real" per la ciutat

La líder d'Aliança Catalana, Sílvia Orriols, i la candidata a l'alcaldia de Berga, Judit Vinyes, en roda de premsa / ACN / Sara Soteras

Aliança Catalana ha oficialitzat que Judit Vinyes serà l'alcaldable a Berga. Berga Grup Independent (BeGI) ha signat un conveni amb la formació liderada per Sílvia Orriols per incorporar-se "al projecte d'Aliança Catalana" i quedar així, "fusionat" dins de les seves sigles.

En una compareixença celebrada lluny de la capital berguedana, concretament al Parlament de Catalunya, Vinyes i Orriols han escenificat l'entesa. L'actual regidora a l'Ajuntament de Berga ha dit voler aportar "experiència" i "compromís amb el territori". Així mateix, ha remarcat que l'acord amb Aliança busca "sumar forces en un projecte nacional que parla clar, defensa el territori i la llengua" i que "no s'avergonyeix de dir el que pensa". Pel que fa a Berga, ha emfatitzat que el municipi "no està bé" i cal "una alternativa real" per "posar ordre on hi ha deixadesa, resignació i desgovern".

Notícies relacionades

Amb aquesta escenificació conjunta se sentencia el pas fet per l'encara portaveu de BeGI al plenari a finals de l'any passat, que va comportar una trencadissa dins l'agrupació d'electors i que va suposar la sortida de l'altre regidor del grup municipal, Lluís Minoves.

  1. Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
  2. Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
  3. L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
  4. Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
  5. Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
  6. Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
  7. Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
  8. ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim

Hegseth assegura que l'Exèrcit dels EUA està llest per reiniciar els atacs si l'Iran "no accedeix a un acord"

Tallada la C-14 a Organyà per un accident entre dos turismes

Els periodistes italians, en vaga per la falta de renovació del conveni col·lectiu

Castellbell completa la primera fase de rehabilitació del cementiri municipal

Es busquen figurants a Catalunya per a la pel·lícula de 'Els Beatles': aquests són els perfils i les ciutats per participar en el càsting

Sallent ensenyarà la nova residència aquest dissabte amb una jornada de portes obertes

Gepac y BeOne Medicines impulsan 'Cuidado con las Palabras' para concienciar sobre el uso del lenguaje bélico en cáncer

Surt de la presó el veí en cadira de rodes de Bon Pastor acusat de matar un lladre
