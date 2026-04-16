Política
Aliança Catalana oficialitza Judit Vinyes com a candidata a Berga
La regidora a l'Ajuntament de Berga ha dit voler aportar "experiència" i "compromís amb el territori" amb la finalitat d'oferir a l'electorat una "alternativa real" per la ciutat
Agències
Aliança Catalana ha oficialitzat que Judit Vinyes serà l'alcaldable a Berga. Berga Grup Independent (BeGI) ha signat un conveni amb la formació liderada per Sílvia Orriols per incorporar-se "al projecte d'Aliança Catalana" i quedar així, "fusionat" dins de les seves sigles.
En una compareixença celebrada lluny de la capital berguedana, concretament al Parlament de Catalunya, Vinyes i Orriols han escenificat l'entesa. L'actual regidora a l'Ajuntament de Berga ha dit voler aportar "experiència" i "compromís amb el territori". Així mateix, ha remarcat que l'acord amb Aliança busca "sumar forces en un projecte nacional que parla clar, defensa el territori i la llengua" i que "no s'avergonyeix de dir el que pensa". Pel que fa a Berga, ha emfatitzat que el municipi "no està bé" i cal "una alternativa real" per "posar ordre on hi ha deixadesa, resignació i desgovern".
Amb aquesta escenificació conjunta se sentencia el pas fet per l'encara portaveu de BeGI al plenari a finals de l'any passat, que va comportar una trencadissa dins l'agrupació d'electors i que va suposar la sortida de l'altre regidor del grup municipal, Lluís Minoves.
