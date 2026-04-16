Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas, després de rebre l'avís de la veïna que es va trobar el cos mentre passejava els gossos per la zona
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona que va aparèixer ahir al matí, flotant i embolicada amb una tela, al pantà de la Baells, al terme municipal de Vilada.
Segons ha pogut saber Regió7, una veïna que estava passejant els seus gossos va trobar el cos a la zona del pont del Doro. Estava surant i, de l'embolcall que l'ocultava, subjectat amb una corretja, sobresortia una mà. De seguida, la dona va trucar al telèfon d'emergències. En el moment en què la policia va arribar al lloc dels fets, es va constatar la pitjor de les sospites: en efecte, es tractava d'un cadàver.
La indagació que s'ha obert ara haurà de determinar la identitat de la víctima, les causes de la mort i en quines circumstàncies es va produir. El succés ha provocat una alarma notable a la zona.
Un altre cas al pantà d'Almogía
Es dona les circumstàncies que dos homes i una dona de la demarcació de Barcelona han ingressat a la presó de manera provisional aquesta setmana per la presumpta vinculació amb l'aparició d'un cos en un pantà de Màlaga. Les detencions les va practicar la Policia Nacional, que conclou que la mort d'un home de 31 anys i nacionalitat albanesa, es va produir per una revenja en el marc del tràfic de drogues internacional. El cadàver va aparèixer la tardor passada dins d'un sac a l'embassament d'Almogía.
