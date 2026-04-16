Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada

Els Mossos d'Esquadra investiguen el cas, després de rebre l'avís de la veïna que es va trobar el cos mentre passejava els gossos per la zona

El pantà de la Baells, on ahir va aparèixer un cadàver a l'aigua / Arxiu/ANNA COSTA / RG7

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una persona que va aparèixer ahir al matí, flotant i embolicada amb una tela, al pantà de la Baells, al terme municipal de Vilada.

Segons ha pogut saber Regió7, una veïna que estava passejant els seus gossos va trobar el cos a la zona del pont del Doro. Estava surant i, de l'embolcall que l'ocultava, subjectat amb una corretja, sobresortia una mà. De seguida, la dona va trucar al telèfon d'emergències. En el moment en què la policia va arribar al lloc dels fets, es va constatar la pitjor de les sospites: en efecte, es tractava d'un cadàver. 

La indagació que s'ha obert ara haurà de determinar la identitat de la víctima, les causes de la mort i en quines circumstàncies es va produir. El succés ha provocat una alarma notable a la zona.

Notícies relacionades

Un altre cas al pantà d'Almogía

Es dona les circumstàncies que dos homes i una dona de la demarcació de Barcelona han ingressat a la presó de manera provisional aquesta setmana per la presumpta vinculació amb l'aparició d'un cos en un pantà de Màlaga. Les detencions les va practicar la Policia Nacional, que conclou que la mort d'un home de 31 anys i nacionalitat albanesa, es va produir per una revenja en el marc del tràfic de drogues internacional. El cadàver va aparèixer la tardor passada dins d'un sac a l'embassament d'Almogía.

  1. Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
  2. Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
  3. Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
  4. L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
  5. Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
  6. Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
  7. Uns manresans es feien passar per operaris de manteniment per robar coure a Cantabria
  8. La víctima mortal de l'accident d'escalada a Montserrat era un veí de Barcelona

El Tribunal Suprem autoritza els Mossos a destruir tot el material intervingut l’1-O

Sant Vicenç estrena una exposició centrada en els 50 anys del futbol sala al municipi

Carles Puyol serà ponent en un congrés sobre "masculinitat, homes confusos, buits i desconnectats del seu propòsit"

Adeu a la brioixeria i les pizzes: 4 claus per entendre els canvis en el menú escolar

Arrenca la regularització de migrants: com sol·licitar-la, oficines i documentació necessària

El Banc d'Espanya assegura que els propietaris d'habitatge van caure a mínims històrics el 2024

Veolia ofrece su experiencia a las administraciones públicas españolas para ayudar a impulsar y garantizar el suministro de plástico reciclado

Carmen Lomana i Metrika desfilen per a Dominnico a la 080, on ha celebrat el seu 10è aniversari com a dissenyador i una col·laboració amb Samsung
