Infraestructures
Els opositors a la central reversible de la Baells plantegen que se suspengui cautelarment la tramitació del projecte
La portaveu de Pla de Clarà Viu denuncia al Parlament la "desconsideració" del Govern respecte de la voluntat popular expressada en les consultes i l'insta a treballar per una transició energètica pública i no especulativa
La plataforma Pla de Clarà Viu ha posat sobre la taula la suspensió cautelar del projecte per a la construcció d'una central hidroelèctrica reversible a la Baells. En una compareixença celebrada des del Parlament, la portaveu, Martina Marcet, ha denunciat el "menysteniment" del Govern respecte dels processos participatius celebrats a dos dels municipis afectats, instant l'Executiu a repensar el posicionament i treballar per fer realitat un model de transició energètica públic i no especulatiu, que respecti al màxim el territori i els seus residents.
Convidats per la CUP, des de l'entitat han reivindicat la negativa expressada pels veïns de la Nou de Berguedà i Vilada, les dues poblacions on s'han celebrat consultes respecte de la iniciativa de Verbund i E-Storagy. "Volem denunciar la desconsideració i menysteniment del Govern de la Generalitat respecte a la voluntat de la població local expressada en aquestes consultes", ha recalcat Marcet, que també ha acusat directament la consellera Sílvia Paneque de "vulnerar la neutralitat institucional" amb la visita a la comarca i anunci d'inversió a través de L'Energètica dies abans de la celebració dels plebiscits.
La portaveu ha valorat que "ningú s'ha llegit amb deteniment el projecte" perquè "si ho haguessin s'adonarien de la gran manca documental existent". És per això que "exigim que se suspengui cautelarment la seva tramitació". Marcet ha incidit en els principals arguments que justifiquen l'oposició de la plataforma, compartits amb el Grup de Defensa de la Natura del Berguedà, i que es basen en la protecció de l'aigua per l'ús de boca i reg, els riscos geològics que representa tant la infraestructura com la seva construcció, que és una instal·lació "per especular amb l'energia", que suposarà la destrucció d'un "espai natural únic", així com l'actitud "paternalista" de les promotores envers la ciutadania i el suborn perpetrat.
"Tenim clar que cal fer una transició energètica, sí, però no en mans d'empreses privades i especuladores, ni tampoc destruint cada vegada més territori", ha reivindicat Marcet, que també s'ha mostrat partidària de fer realitat "una racionalització del consum energètic i una adequada planificació de la producció". Finalment, ha etzibat que "la Nou, Cercs, Vilada i el Berguedà, com moltes comarques de l'interior, el que necessitem són serveis públics: transport, habitatge, sanitat, educació, atenció a les persones", en definitiva, "serveis públics sostinguts per les administracions i no basats en projectes insostenibles".
