Firhàbitat es fixa en la rehabilitació i impulsa dinàmiques per afavorir la interacció
L'esdeveniment es desplegarà al nucli d'Avià entre el 24 i el 26 d’abril, recuperant propostes com l'Speakers Corner i incorporant a l'agenda temàtiques com els nous models d'habitatge cooperatiu
La sisena edició de Firhàbitat, la Fira de la bioconstrucció i l'eficiència energètica de Catalunya, es fixa enguany en la rehabilitació a partir de criteris de sostenibilitat, eficiència i bioconstrucció. Precisament, aquest serà el fil conductor del III Congrés Firhàbitat, on ja hi ha una setantena d'inscrits. La cita continua apostant per fer divulgació, incorporant noves temàtiques com les normatives, els nous models d'habitatge o l'arquitectura tradicional, i reforçant les activitats dirigides al públic més jove: des d'escolars fins a estudiants de formació professional. A la vegada, posa més esforços a vetllar per la interacció dels participants i perquè puguin explicar-se més enllà del seu estand.
El nucli d'Avià repeteix com a escenari de la mostra. Els dies 24, 25 i 26 d'abril, el municipi acollirà els 67 expositors confirmats a la cita, repartits al llarg d'una avinguda Francesc Macià que s'atapeeix any rere any. Així ho ha compartit la directora del certamen, Rosa Prat, encarregada de desgranar la programació d'enguany en la presentació celebrada aquest matí. Prat ha començat posant en relleu el format de la matinal de divendres, dedicada als joves. Per tal que sigui més amena i atractiva, aquest any s'ha estructurat en forma d'escape room que tracta l’eficiència energètica. El completaran 240 alumnes dels instituts de Berga, que hauran de resoldre reptes basats en l’optimització de recursos, la sostenibilitat i els materials naturals.
La mirada en el públic jove també s'evidencia en el circuit d'activitats pensat per l'alumnat de l'Escola Santa Maria d’Avià, la visita dels estudiants de cicles formatius de l'Institut Provençana, i el programa de tallers infantils sobre bioconstrucció que es podran gaudir dissabte i diumenge. Aquestes propostes han estat les més celebrades per part de l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, qui ha incidit en el caràcter de "servei públic" de la fira, precisament per aquesta funció educadora i divulgativa sobre "les noves maneres de fer", arrencant ja des de les edats primerenques.
Recondicionament de les llars
L'eix del Congrés Firhàbitat marca la temàtica que entoma el conjunt de la mostra. Enguany, es fixa en la rehabilitació amb criteris de bioconstrucció i eficiència energètica, i consta d'un total de quatre ponències que van des d'aspectes burocràtics i normatius a experiències en primera persona, així com les respostes que aporten els biomaterials a problemàtiques que també impacten la salut de les persones. La directora ha recordat que bona part del parc d'habitatge és "antic", amb immobles que daten dels anys 60 i 70, i per tant, s'escau que la població pugui tenir en compte les opcions de bioconstrucció a l'hora de reformar les seves llars.
És precisament aquest interès comú el quin els impulsors de la mostra defensen a l'hora de convidar persones més enllà dels professionals i els tècnics dedicats al sector, i incorporant altres xerrades al llarg del cap de setmana que també parlen sobre les accions per rehabilitar masies, masos i cases de poble, tenint en compte les tècniques tradicionals i els materials naturals com a bon punt de partida. A més, dins d'aquest fil conductor de l'actualitat, Prat ha posat en relleu la taula rodona sobre les cooperatives d'habitatge.
Una oferta variada i completa
El programa consta de propostes al llarg de les hores d'obertura de la fira. Una de les dinàmiques destacades és la recuperació de l'espai Speaker's Corner. A petició dels expositors, es recupera aquest punt de promoció que té per finalitat acollir presentacions comercials i compartir projectes innovadors, esdevenint un "aparador dinàmic" del sector. Així mateix, es repeteix la prova de resistència amb foc a càrrec del Parc de Bombers de Berga, en una demostració que té per finalitat trencar mites al voltant del comportament dels biomaterials i donar claus d'actuació en cas d'incendi en l'habitatge als assistents, segons ha detallat el cap, Lluís Fernández.
Finalment, el certamen estrena enguany una aplicació que, de forma voluntària, permet incloure les dades de contacte per tal que expositors, ponents i públic professional disposi de noves vies d'interacció i comunicació. La finalitat, ha explicat Prat, és afavorir aquest establiment de relacions profitoses i noves oportunitats de negoci, en un sector que creix, innova i guanya clientela.
"Hem aconseguit que Firhàbitat, Avià i Berguedà es converteixin en el referent en la construcció sostenible", ha declarat el president de l'Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB), Josep Maria Serarols, qui ha posat de manifest que l'essència de la fira "forma part del nostre ideari i convenciment d'aquest Berguedà industrial potent pel qual estem treballant, i en el qual una part molt important està vinculada al sector de la bioconstrucció".
