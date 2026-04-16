Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: "No creiem que la víctima sigui del poble"
La població es va trasbalsar aquest dimecres quan es va saber la notícia i es va omplir de Mossos d'Esquadra
L'alcalde de Vilada, Joaquim Espelt, diu que "estem força segurs que la víctima no és del poble". Ho ha dit a Regió7 en referència a la troballa d'un cadàver en estranyes circumstàncies aquest dimecres a mig matí a les aigües de la Baells, al terme de Vilada. Espelt diu que "espero que la policia pugui resoldre ràpidament i satisfactòriament" les circumstàncies que envolten aquesta macabra troballa, i ha dit que "des del primer moment ens hem posat a disposició dels Mossos per a facilitar la investigació".
L'alcalde no ha volgut fer més declaracions respecte del fet que aquest dimecres una veïna es trobés un cos embolicat i lligat a les aigües del pantà de la Baells. Va ser a mig matí, mentre passejava els gossos per la zona del pont del Doro, i al primer que va avisar va ser, precisament, a l'alcalde. Immediatament, però ja es va fer la comunicació al telèfon d'emergències i es va desplegar l'operatiu dels Mossos d'Esquadra. Aquest ramal és per on desemboca el rierol El Merdançol a les aigües del pantà, i en temps de sequera no passa de ser un petit ramal d'aigua, però ara mateix fins i tot el pont, un pontarró antic, està desaparegut sota les aigües. Pel costat queda un corriol per on passejava la dona amb els seus animals.
El desplegament de policia no va passar desapercebut a la població, que va començar a demanar-se el motiu de la presència policial, més enllà que la dona que va trobar el cos és força coneguda a Vilada.
