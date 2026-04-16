El jutjat encarregat del cas del cadàver trobat a la Baells decreta el secret de sumari
L'instructor vol preservar les actuacions que duran a terme els Mossos d'Esquadra perquè no es destrueixin proves
El jutjat encarregat de la instrucció del cas del cadàver aparegut ahir al pantà de la Baells, a Vilada, ha decretat el secret de sumari per preservar les actuacions que han de permetre esbrinar en quines circumstàncies es va produir la mort de la víctima.
Les perquisicions es van activar de seguida que la policia es va desplaçar al lloc dels fets. La veïna que va trobar el cos, surant i embolicat, mentre passejava els seus gossos prop del pantà va donar la primera veu d'alarma. Un primer examen de la persona morta va portar el jutjat a ordenar noves gestions.
Aquestes tasques, encarregades als Mossos d'Esquadra, en la seva qualitat de policia judicial, es desenvoluparan en secret. Els resultats de l'autòpsia que es practiqui al cadàver i les proves o indicis que recullin els agents de la divisió científica s'afegiran al sumari obert.
El secret de sumari, regulat per la Llei d'Enjudiciament Criminal, restringeix l'accés al detall d'una investigació penal, tot i mantenir les garanties corresponents. Sovint es dicta per protegir persones o evitar la destrucció de proves. El primer termini és normalment d'un mes, però es pot prorrogar.
- Mor als 57 anys Sílvia Flotats, ànima de polítiques per a joves a l’Ajuntament de Manresa
- Una jove d'Artés de voluntariat a la República Dominicana: 'Va ser increïble, vaig passar la majoria dels dies plorant de l'emoció
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- Un operatiu dels Mossos al centre de Sant Fruitós causa alarma entre els veïns
- Aquest és el passeig més bonic de Catalunya, segons National Geographic
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim