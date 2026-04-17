Turisme
El Berguedà s'apunta al bikepacking: aquesta és la ruta que uneix història, paisatge, territori i ciclisme
La Pedal de Fil i Carbó proposa un recorregut circular per la comarca que es fixa en el passat miner i tèxtil, i el contrastat entre la part nord i sud de la zona
Una nova ruta de bikepacking ofereix una proposta per recórrer el Berguedà en BTT o gravel. Es tracta de Pedal de Fil i Carbó, que a través d'un traçat de 350 quilòmetres i 10.000 metres de desnivell uneix els espais més emblemàtics de la comarca en termes de paisatge i història. De fet, el nom ja dona pistes d’aquesta travessa, que es fonamenta especialment a partir de dos elements distintius de la idiosincràsia de l'economia berguedana del segle passat: la mineria i el tèxtil.
El bikepacking és una forma de cicloturisme minimalista, on els participants duen el més essencial per fer rutes en bicicleta de diversos dies en equipaments col·locats directament al quadre o el manillar. Això dona llibertat als seus practicants a l'hora de configurar les rutes i descobrir el territori, essència que casa amb la nova iniciativa plantejada al Berguedà. I és que, malgrat que s'hagi definit un traçat i diferents trams per completar-lo, es convida els ciclistes a deixar-se vèncer per la curiositat, acompanyant la ja extensa relació d'indrets amb altres de pròxims per complementar la visita.
D’aquesta manera, la Pedal de Fil i Carbó proposa un trajecte circular amb inici i final a Berga, primerament en direcció a l'alt Berguedà (Vilada, Castell de l'Areny, La Pobla de Lillet, Guardiola, Bagà, Saldes, Vallcebre, Cercs i Fígols), per completar aquesta visió de diversitat i contrast local al baix Berguedà (L'Espunyola, Casserres, Puig-reig, Santa Maria de Merlès i la Quar). Per tant, es presenta una descoberta de la comarca a partir de la memòria del "fil", el de les colònies industrials i el sector del tèxtil, i del "carbó", de les mines i les explotacions a cel obert. Dos elements, alhora, fortament marcats pel pas del riu Llobregat i per diferents elements patrimonials que s'accentuen durant la ruta.
Un impuls coral
L'empenta inicial de la iniciativa ha estat a càrrec de Sandra Subirana, apassionada al ciclisme i responsable de la botiga Velo Berga. Subirana s’ha acompanyat de diferents persones lligades a la bicicleta, la cultura i el turisme de la comarca per tal de definir la proposta i convertir-la en una aposta estratègica berguedana dins aquesta filosofia ciclista que cada cop arrela més al Berguedà. Així, la ruta ha estat pensada amb l'experiència d'Alba Xandri i Ricard Calmet, i amb les aportacions en termes de paisatge i cultura de Pep Espelt. A més, Subirana s’ha referit també al suport del col·lectiu Primavera Ciclista.
Per tant, Subirana ha destacat en la presentació de la ruta celebrada a la Colònia Vidal juntament amb el periodista Isaac Vilalta, els tres grans objectius de la proposta: que es mostri el territori, que s'expliqui el relat i es reti homenatge a la gent que va posar les bases de la realitat actual de la comarca, i que ajudi a diversificar el teixit econòmic berguedà. Tot plegat, en una iniciativa que també s'ha marcat la fita d'apostar per un turisme respectuós, conscient i no massificat.
La ruta donarà el tret de sortida pròximament, un cop la natura permeti la circulació per tot el recorregut (encara hi ha espais glaçats on no es pot passar). Per seguir-la, cal efectuar un registre a la web i pagar una inscripció de 19 euros que concedeix als participants la ruta en format d'autoguia definida en sis etapes, però que cada ciclista podrà adaptar al seu ritme i gust. Això sí, es disposen set punts de ruta que caldrà segellar digitalment a través de codis QR. També s'entregarà un passaport de ruta perquè els usuaris segellin als establiments locals on consumeixin, optant a un premi en acabar (el bidó oficial de la ruta). A més, tothom que completi la travessa rebrà una medalla. D'altra banda, es podrà adquirir el mallot oficial, on consten elements simbòlics com el Pedraforca, els colors de contrast de la mateixa ruta i el Llobregat.
En paral·lel, s'ha programat la primera edició de la Pedal de Fil i Carbó Non-Stop, una experiència de dos dies prevista pels dies 23 i 24 de maig. Es tracta d'un format més intens, explosiu i compartit de la proposta.
- Apareix un cadàver surant i embolicat amb una tela al pantà de la Baells, a Vilada
- Cal Marcelino abaixa la persiana: “Per a mi serà un dia trist”
- L’animal més letal del planeta: mata més que les guerres i encara el subestimem
- Col·legis i instituts han d'eliminar totalment les begudes ensucrades i la brioixeria dels seus centres des d'aquest dijous
- ICL té localitzades a la mina de Súria reserves per a 20 anys, com a mínim
- El detingut a Sant Fruitós de Bages va amenaçar els agents dient que tenia una arma per no pagar una multa
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora