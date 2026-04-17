Aniversari
L'Institut Guillem de Berguedà celebra els 50 anys amb una jornada cultural i lúdica
Els directors i directores del centre han repassat la trajectòria de l'equipament en l'activitat que ha donat el tret de sortida de l'agenda per commemorar l'efemèride
L'Institut Guillem de Berguedà celebra el seu 50è aniversari. El centre ha engegat la commemoració d'aquesta efemèride aquest divendres a la tarda, amb una taula rodona de directors i exdirectors on s'ha rememorat l'inici de les classes del quin va ser el primer institut de batxillerat a la comarca per arribar a l'actualitat, on l'atenció a la diversitat de l'alumnat se suma a la càrrega de la tasca curricular del professorat. La celebració prendrà un caràcter més festiu demà, quan s’han previst activitats culturals i lúdiques al llarg del matí i la tarda.
La història del centre es va començar a escriure el curs 1975-76, amb unes obres inacabades i unes primeres classes impartides dins l'Escola de Santa Eulàlia. És a l'octubre del 76 que el curs arrenca amb normalitat a l'edifici que encara acull el centre, tot i que amb uns interiors que encara necessitaven hores de feina. Des d'aquesta ubicació, l'institut ha viscut la transformació de la ciutat, la comarca i el conjunt de la societat: la construcció de la variant, diferents ampliacions de l'equipament, el naixement dels altres centres de secundària del Berguedà o les reformes educatives en són bons exemples. I, de la mateixa manera, ha crescut el mateix centre, que d'una arrencada amb 88 alumnes i 12 docents, té ara més de 600 estudiants i 60 professors entre tota la comunitat educativa.
Per fer aquest repàs i reviure els moments més memorables, i també els més difícils del centre, quatre de les set persones que han ocupat el càrrec de director han protagonitzat la taula rodona que ha donat el tret de sortida a la celebració dels 50 anys fora de les aules. Rafael Llamas, el tercer de la història, Montse Gorchs, la més longeva en la tasca, Ferran Camprubí, qui va haver d'assumir el repte de la covid, i Sílvia Altarriba, l'actual directora, han estat els protagonistes d'aquest espai de trobada moderat pel periodista Marc Canturri, al Pavelló de Suècia.
Demà, l'activitat es trasllada a l'espai de l'institut. La jornada arrencarà a les 11.00 hores amb la inauguració del mural de Slim Safont que vesteix l'accés al pati del centre. La matinal continuarà amb una actuació de Francesc Ribera (12.00 hores), un vermut sardanista (13.30 hores) i un dinar reservat al personal en actiu i jubilat del centre (14.30 hores). La celebració es reobrirà al públic a partir de les 16.30 hores, amb una actuació dels Castellers de Berga i culminarà amb la música dels Entrompats i Vertigen (17.00 hores).
