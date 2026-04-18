Nou mural, música i història per celebrar els 50 anys de l'Institut Guillem de Berguedà
Slim Safont ha inaugurat la seva obra a la façana del centre com un dels actes d'aquest cap de setmana de celebració
Josep Rhys Vidal
Mig segle formant als joves de Berga. L'Institut Guillem de Berguedà celebra aquest cap de setmana els seus 50 anys amb una sèrie d'actes, sota el lema '50 anys d'experiències i vivències'. Per començar, ahir es va fer una taula rodona al Pavelló de Suècia amb la directora actual, Sílvia Altarriba, i exdirectors del centre per repassat tots aquests anys d'història.
Avui les activitats han continuat. Al voltant de les 11, Sílvia Altarriba, Ferran Camprubí, director del 2016 al 2024, representants de l'AFA i l'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, han inaugurat el dia amb un discurs al pati que precisament ha recordat aquests 50 anys.
La mateixa Sílvia ha explicat a Regió7 el valor d'aquesta fita: "Vol dir que amb aquests 50 anys hem passat molts canvis en molts sentits i als quals ens hem hagut d'anar adaptant".
Cal recordar que quan es va fundar, l'any 1976, era l'únic centre del Berguedà que oferia la possibilitat de cursar COU. "Hi havia gent que havia anat a fer el COU a Barcelona. Imagina't el canvi per Berga i per la comarca", ha exposat Rosa Rodríguez, regidora d'educació de Berga, que no s'ha volgut perdre la celebració.
El mural, un record per sempre
Juntament amb els discursos, s'ha fet la presentació del mural que Slim Safont (conjuntament amb l'alumnat de quart d'ESO) ha pintat a la façana de l'Institut. "Ha sigut una manera de retrobar-me amb les vivències que vaig viure aquí. Ha sigut un honor poder treballar una obra aquí al meu institut", ha afirmat l'artista.
Aquest mural consta de dues cares. En una d'elles mostra una de les alumnes mirant una fotografia impresa dels participants en el projecte, i a l'altra, hi ha precisament aquest retrat dels 8 alumnes implicats. Durant el projecte, el muralista ha estat interactuant amb els i les alumnes, primer per explicar què és el muralisme i l'art urbà, i després per a recollir les experiències i sentiments que ha traslladat al mural. "Volia representar el companyerisme i la importància de les amistats que es fan aquí a l'institut", ha explicat Slim Safont.
El centre també s'ha engalanat per l'ocasió, amb decoratius i una mostra de fotografies que il·lustraven des de la fundació fins a l'actualitat.
Per tancar el dia, hi ha música a càrrec, primer de Francesc Ribera i Toneu, i després dels Entrompats Band i Vertigen, un vermut sardanista per encarar el dinar al porxo i una actuació de castells.
Un dia de retrobaments
L'equip directiu del centre ha aprofitat per reunir a antics alumnes ja formats com a professionals, com els ja mencionats casos de Slim Safont, de l'alcalde Ivan Sànchez o la regidora Rosa Rodríguez, tots antics alumnes del centre. Però també molts dels membres d'Entrompats Band o dels Castellers van passar la seva adolescència a l'Institut Guillem de Berguedà. "Hem intentat implicar a persones que han estat implicades al centre", ha manifestat la directora.
Per això, la jornada, a part de per celebrar, també ha servit per retrobar-se amb antics companys i docents. "És també una excusa per retrobar-se amb gent que fa temps que no veus perquè s'han jubilat o han marxat del centre", ha explicat Ferran Camprubí. "És tornar a casa", també ha declarat l'alcalde.
O la directora durant 17 anys, Montserrat Gorchs, que ha mostrat la il·lusió que li ha fet la trobada: "És un goig poder tornar al centre que m'estimo i veure que ha donat vida i ha fet créixer a molt jovent". "Va bé tornar i veure a la gent", ha apuntat Josep Oller, qui fa poc ha deixat de ser professor d'història. Per acabar, Joan Parcerisa, que havia estat professor d'anglès, també ha volgut fer un record a Regió7 pels qui no han pogut assistir o ja no hi són, però que han tingut un paper clau a la història del centre.
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys
- El sopar solidari d'Althaia supera expectatives: 454 persones es comprometen amb el centre per la nova sala d'hemodinàmica
- Detenen cinc homes, d’entre 17 i 47 anys, relacionats amb el crim de l'home que va ser trobat mort a casa seva a Balsareny
- Paradís de tulipes amb vista al Pedraforca