Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
La Fiscalia l’acusa d’haver manipulat documents sanitaris en diversos casos per obtenir pensions d’incapacitat indegudes per valor de més de 361.000 euros
La Fiscalia sol·licita sis anys de presó i una multa superior als 2,1 milions d’euros per a un advocat acusat d’haver impulsat una trama de falsificació d’informes mèdics entre Manresa i Berga amb l’objectiu d’obtenir pensions d’incapacitat de manera fraudulenta. El cas, que arribarà aquest matí a judici a l’Audiència Provincial, situa el focus en una operativa que hauria tingut com a escenari principal els jutjats socials de Manresa i centres sanitaris de referència a Berga.
Segons l’escrit d’acusació, el lletrat hauria manipulat documents mèdics procedents de l’Hospital Sant Bernabé de Berga i de la clínica Sant Josep de Manresa, alterant diagnòstics, dates o signatures per reforçar demandes d’incapacitat en almenys setze procediments judicials tramitats a Manresa. Aquestes pràctiques, sosté el Ministeri fiscal, haurien permès obtenir resolucions favorables en diversos casos i generar un perjudici econòmic a la Seguretat Social de més de 361.000 euros. La Fiscalia descriu una actuació continuada en almenys setze procediments tramitats davant el Jutjat Social número 1 de Manresa. En tots ells, l’advocat actuava com a representant de treballadors que sol·licitaven el reconeixement d’una incapacitat permanent.
Els fets es consideren constitutius de diversos delictes continuats, entre ells falsedat documental, estafa processal i frau a la Seguretat Social, en un esquema que connecta directament l’activitat professional a Manresa amb la manipulació de proves mèdiques originades a Berga. La Fiscalia també reclama la devolució íntegra de les prestacions percebudes indegudament, així com la inhabilitació per accedir a ajuts públics.
El judici es farà des d'avui i fins dijous a la secció 21a de l'Audiència.
