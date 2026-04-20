La Fira de Maig de Berga es reforça com un aparador de les entitats locals
El teixit associatiu s'encarregarà d'impulsar un seguit d'activitats perquè el programa sigui viu i divers, en una edició que ajusta l'horari de diumenge i també fa una prèvia divendres
Les carpes a mig muntar del Vall ja deixen intuir a qualsevol que passegi per Berga que s'acosta la primera gran mostra de l'any a la capital berguedana. La Fira de Maig potencia enguany la seva funció d'aparador de les entitats locals a partir d'un programa estructurat principalment per la iniciativa del teixit associatiu. L'horari d'obertura esdevé la principal novetat, amb un ajustament diumenge i una prèvia divendres.
"Aquest any l'hem volgut fer molt experiencial. És a dir, que la fira aporti experiències als visitants", ha posat en relleu la regidora de Promoció econòmica, Ermínia Altarriba, qui ha reconegut que "a la ciutat estem molt acostumats a comptar amb la complicitat, l'experiència i el bon fer de les entitats". "El teixit associatiu de Berga és molt ric, i hem volgut donar visibilitat a aquesta gran xarxa de gent molt entregada al seu àmbit concret, que és molt variat", ha recalcat la regidora, qui més enllà de la funció d'aparador, ha recalcat que la proposta s'articula com una demostració de la seva tasca: "Volem que no només es vinguin a mostrar, sinó que vinguin a demostrar el que fan. I això serà molt important, perquè hi haurà molts tallers, xerrades i experiències que la gent podrà venir a fer".
Així, els diferents tastos i tallers de les entitats es concentraran a la carpa i la plaça Viladomat, així com a la carpa Central. L'agenda consta de les tradicionals exhibicions dels centres esportius i escoles de ball de la ciutat a espais, però també de dinàmiques per provar disciplines com l'handbol, el bàsquet, l'escalada, el vòlei o el rugby. A la vegada, hi haurà espai per propostes de l'àmbit de l'art i la cultura, així com iniciatives que promouran la igualtat, la diversitat i l'equitat entre les persones.
Un niu d'associacions
Dins d'aquesta heterogeneïtat, uns dels que s'estrenen són el Club Rugby Berguedà. Segons la secretària, Sheila Moreno, "per nosaltres és una molt bona oportunitat per poder fer captació de jugadors i jugadores", així com una excel·lent oportunitat per compartir escenari amb altres agrupacions esportives de la ciutat. Els impulsors han preparats diferents propostes de cara a la descoberta de l'esport, i també tindran un punt de venda de marxandatge. També es mostraran al públic des d'AcorAr, entitat responsable de dinamitzar la Xarxa Comarcal Intercultural, Cruïlles. Les impulsores, Anna Armengou i Anabel García, han celebrat que la seva participació en la fira ha de servir per "reconèixer tota la diversitat i la riquesa cultural que tenim actualment al Berguedà", en un espai obert i lúdic dins el marc variat i ampli de la mostra.
Una altra de les entitats que promouran la interculturalitat berguedana serà el Col·lectiu Irènia, Jocs per la Pau. Segons un dels responsables, Yorgos Konstantinou, les iniciatives que desenvoluparan tenen per finalitat descobrir aquesta realitat actual de la societat de Berga i del Berguedà, on allò diferent no només ho marques les fronteres físiques dels països sinó també el pas del temps. Les seves accions mostraran la influència entre diferents cultures al voltant de la Mediterrània per tal d'incidir en la idea que "cal posar fre a aquestes ideologies que volen apartar la gent i fer-los separar per naixement, per cognom o per religió". Una altra de les peces destacades de l'agenda serà la Diada Castellera, consolidada per la Fira de Maig, i en la qual acompanyaran als Castellers de Berga els Tirallongues de Manresa. Segons la presidenta de la colla berguedana, Sílvia Subirana, els fa espacial il·lusió ser any rere any a la mostra perquè va ser dels primers llocs on es van mostrar al públic abans del bateig i han consolidat una diada concorreguda. Així, el grup oferirà un taller als menuts amb un inflable a disposició, i també posaran en relleu el pol de vida i activitat que suposa el seu local.
Nova ideació a la fira
Aquesta varietat s'ha volgut plasmar al cartell d'enguany per promocionar la Fira de Maig, dissenyat pel mateix Konstantinou, qui desvetlla que la presència de flors vol plasmar aquest renaixement de la mostra. Segons ha detallat Altarriba, el consistori continua treballant en el "replantejament general de les fires", tasca que es complica especialment a les dues grans, Santa Tecla i la de Maig. "Tenim una certa dificultat a replantejar-les perquè han perdut una mica la seva essència d'anys enrere", ha reconegut la regidora, qui explica que "han canviat moltes coses, i els hàbits de consum de la gent, també". Així, la Diputació de Barcelona dona suport a la corporació per elaborar un estudi amb dades, demandes i necessitats per enfocar el certamen de cara als anys vinents.
D'aquesta manera, i en coincidència amb l'esclat de la primavera, l'il·lustrador ha posat en relleu que la imatge es desplega com un "viver d'associacions i iniciatives locals", que, com les flors durant aquesta temporada, "comencen a treure les primeres fulles i, de mica en mica, creixen", podent arribar a la magnitud "dels plataners del passeig". A més, l'autor també destaca que es plasma com la gent surt al carrer i s'anima a fer coses, "no amb ànim de lucre, sinó per ajudar, fer comunitat i compartir". Tot plegat, serà possible en una cita que inclou altres indispensables com les atraccions a la plaça Cim d'Estela, l'espai central d'exposició d'empreses i el mercat d'artesania i alimentació.
La Fira de Maig de Berga tindrà lloc els dies 2 i 3 de maig, amb la novetat que, diumenge, tancarà portes a les 15.00 hores. Tal com ha detallat Altarriba, els paradistes havien alertat d'una baixa afluència de persones en aquesta franja, i per això han optat per suprimir-la. En tot cas, com que aquest 2026 el calendari facilita que l'1 de maig, festiu, sigui el dia abans de l'inici, s'han programat algunes activitats a la tarda en una acció anomenada Prefira.
