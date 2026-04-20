Política
Junts proposa incidir en la transparència i la participació ciutadana a l'Ajuntament de Berga
El grup municipal posa sobre la taula mesures com repensar els pressupostos participatius, optimitzar el web municipal o dotar de partides les assemblees de bari per millorar en ambdues matèries
Redacció
Junts per Berga alerta sobre la regressió en els àmbits de la transparència i la participació ciutadana per part de l'Ajuntament de Berga. El grup municipal fonamenta el seu argument a partir dels darrers resultats del Segell Infoparticipa assolits per la corporació local, així com del procés de votació per escollir les iniciatives del nou pressupost participatiu.
En un comunicat de premsa, la formació turquesa fa referència a un "retrocés en matèria de transparència municipal", tenint en compte que la certificació atorgada per la Universitat Autònoma de Barcelona respecte de la transparència de les administracions públiques locals ha estat d'un 50%. "És el tercer any consecutiu que el municipi va enrere en transparència", detallen els de Junts, que lamenten que el resultat està "molt per sota d'altres administracions properes" com l'Ajuntament de Puig-reig (98%), el Consell Comarcal del Berguedà (89%) o l'Ajuntament de la Pobla de Lillet (85%).
El grup també adverteix sobre el funcionament del pressupost participatiu, amb un nombre de vots que ha anat minvant els darrers anys. Aquest 2026, han votat 245 persones en la partida general, respecte de les 619 de l'any anterior i les 543 de fa dos. En canvi, la categoria juvenil ha experimentat un increment substancial, passant de 14 votants el 2025 a 668 enguany, gràcies a l'impuls de votacions a l'aula. Precisament, és aquesta presencialitat la quina suggereix implementar la formació.
D'aquesta manera, des de Junts per Berga es plantegen tres mesures per revertir la situació. Sobre la transparència, proposen implementar un pla de millora integral del web municipal, "que garanteixi continguts clars, accessibles, actualitzats i útils per a la ciutadania". Així mateix, assenyalen la necessitat de reformular el pressupost participatiu, "abandonant el model exclusivament digital i apostant per votacions amb urnes presencials, seguint l'exemple del cartell de la Patum". Finalment, també animen a l'equip de govern a dotar de pressupost les assemblees de barri, "perquè esdevinguin espais reals de debat i decisió", i que permetin garantir "una diversitat real" en les decisions municipals.
"La transparència i la participació no poden ser exercicis de maquillatge ni eslògans buits", declara el portaveu de Junts per Berga, Ramon Caballé, afegint que "cal tornar a posar les persones al centre, amb mecanismes clars, simples i accessibles, que fomentin una participació ampla i genuïna".
