Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Aus del BagesRegularització de migrantsProtesta contra ICLDetinguts crim de BalsarenySant Jordi 2026RosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

L'advocat acusat de falsificar informes mèdics a Manresa i Berga accepta una condemna de dos anys de presó i 180.000 euros de multa

El ministeri fiscal i la defensa de l'acusat han arribat a un acord de conformitat en el judici que havia començat avui a l'Audiència

Imatge del judici a la secció 21a de l'Audiencia de Barcelona

Imatge del judici a la secció 21a de l'Audiencia de Barcelona / TSJC

Eduard Font Badia

EFE

Barcelona

L'advocat acusat de falsificar documentació mèdica per aconseguir sentències d'incapacitació de diverses persones, amb el que la Fiscalia creu que va estafar 361.425 euros a la Seguretat Social, ha acceptat aquest dilluns una condemna de dos anys de presó i una multa de 180.000 euros.

En la Secció 21a de l'Audiència de Barcelona, on s'ha celebrat la vista, el ministeri fiscal i la defensa de l'acusat han arribat a un acord de conformitat. Amb aquesta sentència pot evitar la presó, si no compta amb antecedents.

Abans de l'acord, la Fiscalia sol·licitava sis anys de presó i una multa superior als 2,1 milions d’euros per a l'acusat, que exercint d'advocat va impulsar una trama de falsificació d’informes mèdics entre Manresa i Berga amb l’objectiu d’obtenir pensions d’incapacitat de manera fraudulenta.

Segons l’escrit d’acusació, el lletrat hauria manipulat documents mèdics procedents de l’Hospital Sant Bernabé de Berga i de la clínica Sant Josep de Manresa, alterant diagnòstics, dates o signatures per reforçar demandes d’incapacitat en almenys setze procediments judicials tramitats a Manresa. Aquestes pràctiques, sosté el Ministeri fiscal, haurien permès obtenir resolucions favorables en diversos casos i generar un perjudici econòmic a la Seguretat Social de més de 361.000 euros. La Fiscalia descriu una actuació continuada en almenys setze procediments tramitats davant el Jutjat Social número 1 de Manresa. En tots ells, l’advocat actuava com a representant de treballadors que sol·licitaven el reconeixement d’una incapacitat permanent.

Ja que s'ha assolit un acord, el tribunal ha avançat a l'acusat que en la sentència se li atribuirà un delicte continuat de falsedat documental, un altre d'estafa processal continuada i un delicte continuat de presentació en judici de documents falsos, així com un altre de defraudació continuada al sistema de prestacions de la Seguretat Social. A més, el responsable de l'estafa ha acceptat la impossibilitat de gaudir de pensions o incentius fiscals de la Seguretat Social per un període de tres anys. Tot i això, les parts han conformat una atenuant per dilacions indegudes.

Més enllà de l'autor dels fets, ha començat un judici per dirimir si els beneficiats per les prestacions de la Seguretat Social, als quals la Fiscalia exigeix indemnitzacions per responsabilitat civil, tenien dret a elles.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
L'advocat acusat de falsificar informes mèdics a Manresa i Berga accepta una condemna de dos anys de presó i 180.000 euros de multa

L'advocat acusat de falsificar informes mèdics a Manresa i Berga accepta una condemna de dos anys de presó i 180.000 euros de multa

