Societat
L'Hospital de Berga repartirà contes als infants hospitalitzats o que es visitin al centre per Sant Jordi
L'acció forma part del projecte "Cap infant sense conte", que té per finalitat fer més amable l'estada als centres i fomentar l'hàbit lector entre els menuts
Redacció
L'Hospital de Berga se suma un any més al projecte solidari Cap infant sense conte. La iniciativa, sense ànim de lucre, consisteix a entregar un exemplar d'un conte a tots els infants ingressats o que tinguin visita al centre en coincidència amb la diada de Sant Jordi.
Segons destaquen des del centre berguedà, la campanya té per finalitat fer més amable l'estada dels més petits als centres hospitalaris. A la vegada, serveix per promoure l'hàbit lector, la creativitat i l'ús de la llengua catalana entre els infants. El volum escollit enguany és El peluix sota la pluja, un conte que "transmet valors com l'empatia, la generositat, l'amistat i la solidaritat".
També convida a reflexionar sobre "la importància de saber donar, ajudar i estimar, per sobre de la riquesa material". A més, com és habitual, les il·lustracions no estan pintades, permetent als infants poder-les personalitzar.
Aquest 2026 se celebren els 12 anys de la campanya. En total, es distribuiran un miler d'exemplars al llarg de 35 hospitals de Catalunya.
