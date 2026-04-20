Lluís Minoves i Ramon Miquel Safont, líders d'Arrelats: «El Berguedà està orfe de partits que representin els seus pobles»
Arrelats es vol convertir en la formació política independent referent a la comarca, i per això treballa per crear una estructura sòlida de candidatures per les eleccions municipals del 2027
L'aventura política dels escindits de Berga Grup Independent ha pres oficialment forma i no perd el temps de cara a reforçar la posició com a independents a la capital així com teixir noves candidatures arreu de la comarca a les pròximes municipals. Es tracta d'Arrelats un partit polític enfocat en transformar Berga i el Berguedà, sense pretensions més enllà d'aquest espai i lluny de la "política tradicional de partits".
Dos dels impulsors són Lluís Minoves, actualment regidor no adscrit a l'Ajuntament de Berga, i Ramon Miquel Safont, que va renunciar a l'acta donant entrada a la corporació, precisament, a Minoves. Van ser els números dos i tres de la llista de BeGI, trajectòria de la qual ja es desmarquen, perquè miren a un present i futur ambiciós i il·lusionant. Tots dos parlen sobre el context actual de la política local, els seus objectius i com encaren les eleccions municipals del 2027.
Què és Arrelats?
Lluís Minoves: Arrelats ha nascut per continuar la feina que vam començar, en el seu dia, un grup de gent de Berga que ens vam associar per pensar primer amb la nostra ciutat. Com diu el seu nom, és un partit que s’implica en tot allò que hi ha al costat de casa, sense entrar en ser d’esquerres o de dretes. Som de tot, sempre pel benefici de la nostra ciutat. I també de la comarca, perquè trobem que el Berguedà està orfe de partits que representin els seus pobles, amb bona gent als ajuntaments que s’han acostat als partits tradicionals perquè no han tingut aquesta opció que defuig de fer de titella de Barcelona o Madrid.
Quan es va constituir?
LM: Fa un mes que se’ns va notificar que hem estat acceptats com a partit polític. El procés va començar setmanes abans, just després que la Judit Vinyes decidís passar a Aliança Catalana i pretenia que tots hi anéssim. Vam acordar que ella sortís del grup i que ens deixés lliures per continuar amb el que ens havien compromès amb els nostres votants, però no va ser així. De males maneres, va manipular la realitat, trencant la confiança de 17 persones de les 20 que vam conformar la llista i que vam optar per sortir nosaltres mateixos. De seguida vam reconduir el malestar d’aquella traïció en aquest grup que ha anat creixent i s’està consolidant com una formació compromesa, activa i decidida a transformar Berga i el Berguedà.
Quins són els principals objectius de la formació fins a la celebració de les eleccions?
Ramon Miquel Safont: Ara mateix, el nostre propòsit és trobar sinergies a la comarca per crear una estructura al conjunt del Berguedà. Volem definir un seguit de propostes que puguin canviar la manera de funcionar del territori. Segurament, tindrem alguna sorpresa.
LM: També volem deslligar-nos del tot de Berga Grup Independent, per molt greu que ens sàpiga. No volem que se’ns relacioni perquè han tacat el projecte i nosaltres no volem tenir res a veure ni amb Aliança Catalana ni amb cap altre partit.
En quins municipis estan mirant de consolidar candidatures?
LM: Fa més de dos anys que ens reunim amb gent de diferents pobles. Tothom vol esperar per fer-ho públic, i nosaltres no tenim gens de pressa.
RMS: És veritat que costa, perquè la política local encara es vincula molt al pes dels partits a les institucions superiors. Nosaltres els parlem dels casos de Gironella o Guardiola de Berguedà, on estan aconseguint subvencions tot i ser independents. Gràcies a Déu, les velles polítiques d’anar rascant en funció del color estan desapareixent, i el punt de partida, nominatives a banda, és equitatiu per a tothom. En tot cas, és cert que ens trobem casos de gent que li agrada el projecte d’Arrelats, però dubta perquè aquesta por està present.
Assumeixen la condició de regidor de Lluís Minoves com a pròpia. Quines iniciatives prioritzaran des d’aquesta posició el que queda de mandat?
RMS: L’any que queda ha de ser un preludi de què vindrà. Volem presentar-nos a la campanya electoral amb un projecte de futur, i per això estem definint les idees sobre què volem per la nostra ciutat els 30 anys vinents. El Lluís està fent una molt bona feina a l’Ajuntament de Berga i això ens permetrà visibilitzar que un partit independent pot tenir molt a dir.
LM: Jo penso que, d’una banda, hem d’explicar què som, què volem i on volem arribar. Les propostes que farem seran encaminades sempre des de Berga i per Berga, però amb aquest lligam comarcal amb el qual compartim moltes coses. D’exemples concrets, en tenim molts. Podria parlar de l’Espai Mercat, que entenem com un equipament integrador i multifuncional que ha de ser un veritable punt de dinamització. També tenim el projecte de l’estació d’autobusos, que continuem pensant que la millor proposta és la de la carretera Sant Fruitós. Altres iniciatives que defensarem són el parc de vida i esport de la Valldan, la recuperació de l’escola i l’hostatgeria de Queralt, la transformació de la zona sud del Tossalet, l’ampliació del polígon industrial o la modificació del POUM, entre altres.
En el cas de Berga, tenen més definida la llista?
LM: A Berga no partim de zero i també sumarem la gent que se’ns ha anat apropant. Entre tots, podrem elaborar una llista completa, diversa, tècnica i de ciutat.
RMS: Jo destacaria que nosaltres no tenim una mirada posada fora de la comarca. No pensem a ser director, secretari, diputat o assessor de res. Tenim les nostres feines i tot això és un sacrifici personal que creiem que és necessari perquè trobem que la política ha arribat a un punt que gairebé fa por. Sortim a la palestra per recuperar, no només els valors, sinó la dignitat d’aquesta comarca, que sempre ha estat una moneda de canvi. Tenim un any per transmetre a l’electoral que, si entrem a governar, transformarem Berga, perquè no podem deixar que continuï estancada. Cal posar fil a l’agulla, i des d’Arrelats ho tenim clar.
