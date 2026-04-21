Cultura
Casserres espera prop de mig miler de persones amb motiu de la 45a Trobada de Caramelles
La coral impulsora celebra el bon estat de salut d'aquesta tradicional jornada, que novament es complementa amb una fira comercial i una mostra de vehicles clàssics
El poble de Casserres està llest per rebre les 15 corals i agrupacions que enguany participaran en la 45a edició de la Trobada de Caramelles. Serà el 26 d'abril, a partir de les 09.00 hores, en una jornada que, novament, comptarà amb el desplegament de la Fira del comerç i l’artesania i la Trobada de cotxes clàssics, al mateix nucli berguedà.
"És un any que hi ha moltes colles, així que estem molt contents", ha compartit el president del Grup Cantaire Sant Bartomeu de Casserres, Enric Genescà, qui ha remarcat la solidesa de la proposta després de tants anys: "En 45 anys hi ha hagut pujades i baixades, com amb totes les coses, però continuem mirant endavant".
L'activitat ha arrelat en aquesta data tres setmanes després de Diumenge de Pasqua (excepte casuístiques puntuals, com per la coincidència amb actes del Mil·lenari de Montserrat de l'any passat). Segons recorda Genescà, la cita va sorgir per complementar el concurs de Sant Julià de Vilatorta, ja amb aquest caràcter lúdic i cultural que també ha acabat entomant la celebració osonenca. I de seguida va quallar, perquè "fa 45 anys no hi havia cap més trobada de caramelles".
Colles vingudes d'arreu, algunes per primera vegada
Des de l'organització, estan especialment satisfets perquè la cita continua despertant l'interès d'agrupacions molt diverses, assolint un nombre de participants considerable després d'alguns anys on el nombre de colles assistents es quedaven en la desena. "Aquest any venen representacions per veure en què consisteix la nostra trobada i tenim set grups nous, alguns que no han vingut mai o que feia molt que no participaven", ha destacat el president.
Aquest interès, sumat a la resposta de tots els pobles amb tradició caramellaire vista durant la Pasqua, fan ser optimistes els impulsors de cara a la continuïtat de la cita. "El dia de Pasqua surt molta gent als carrers, a cantar caramelles, i a fer els balls de bastons i de cascavells", certifica Genescà, qui remarca especialment la participació "als pobles de l'interior, on hi ha molta vida en aquest àmbit". Tot plegat, esperen mobilitzar prop de mig miler de persones, entre cantaires i acompanyants.
Una aposta de poble
La 45a Trobada de Caramelles de Casserres arrencarà amb l'esmorzar popular i les tres sardanes amb la Cobla Berga Jove. A partir de les 10.00 hores, s'ha previst la passada de tots els grups i la cobla fins a la plaça U d'Octubre, on es desenvoluparan les actuacions. Hi participaran la Coral Infantil Sant Bartomeu de Casserres, la Coral Santa Llúcia del Perelló, la Societat Coral La Igualtat de Gavà, la Coral ArsNovaLloret de Lloret de Mar, el Cor Rogent de Granollers, el Cor Allegríssimo de Santa Agnès de Malanyanes, la Coral les Cardines de Sabadell, la Coral Talia de Sabadell, la Societat Coral El Raïm de Sant Cugat Sesgarrigues, els Cascavells i Bastons Sant Bartomeu de Casserres, la Coral Mitjana Sant Bartomeu de Casserres, el Grup de Caramelles de l’Espunyola, la Societat Coral La Llanterna de Súria, la Coral Guspira i Colla Sardanista del Morell, i la Coral Sant Bartomeu de Casserres.
En paral·lel, el poble obre les portes de bat a bat i ofereix als visitants d'arreu altres activitats i propostes per acompanyar la cita. D'una banda, s'ha previst la 29a Fira del comerç i l'artesania, amb una oferta variada de productes i serveis a càrrec dels establiments locals, així com l'assistència d'entitats, atraccions i furgoteques. Serà al voltant de la plaça Santa Maria. Així mateix, tindrà lloc la 14a Trobada de cotxes clàssics de Casserres, que quedaran exposats al llarg del passeig Bisbe Comellas. S'espera sumar més d'un centenar de vehicles.
