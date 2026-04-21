Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
La investigació ha permès identificar el cos que va aparèixer al pantà, un veí de Berga, i ara està buscant l'autor i els còmplices, residents a la comarca
Els Mossos d'Esquadra ja coneixen la identitat de l'home que dijous va aparèixer flotant al pantà de la Baells, embolicat amb una tela i lligat amb un cinturó. Es tracta d'un veí de Berga que presumptament va morir de manera violenta. Per això, la policia està buscant l'autor o els autors del suposat homicidi i altres persones de les quals sospiten com a còmplices.
El mateix dia que va transcendir la notícia, el jutjat instructor va decretar el secret de sumari, per evitar que es destruïssin proves o, encara pitjor, que marxessin els individus vinculats amb la mort. Amb tot, alguns veïns del domicili on residia la víctima han confirmat que els Mossos hi han portat una activitat intensa, sobretot divendres de la setmana passada, quan van estar buscant indicis i parlant amb les persones de la zona.
La indagació es basa en la hipòtesi que el difunt i alguns dels subjectes que encara no han estat localitzats estaven relacionats entre si. De fet, presumiblement residien a la mateixa comarca.
La víctima residia al barri vell de Berga, al carrer del Carme, i veïns de la zona, que el coneixien, han explicat que ell mantenia bona relació amb l'entorn del carrer. Al barri també es coneix la persona que la policia busca com a autor material, que després d'un temps allunyat de la casa, en els últims dos mesos s'havia vist més pel barri. Segons els veïns, la víctima feia temps que vivia a la casa, quan l'actual propietari la va comprar. Aquesta segons sembla, és la persona que la policia busca.
Per al moment, no hi ha versió oficial dels fets, perquè segueix el secret de les actuacions.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Manresa estrena el dispositiu de regularització de migrants amb llargues cues des de primera hora del matí
- Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa
- L'advocat acusat de falsificar informes mèdics a Manresa i Berga accepta una condemna de dos anys de presó i 180.000 euros de multa