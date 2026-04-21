Ensurt per un arbre cremant a prop de vehicles estacionats i edificis a Gironella

L'avís s'ha rebut a les 7.42 hores i els Bombers hi han treballat amb dues dotacions

La morera sent apagada pels Bombers amb un cotxe sota les seves branques / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un arbre fumejant a prop de vehicles estacionats i dels habitatges del carrer Pompeu Fabra de Gironella ha alertat els veïns aquest dimarts a primera hora del matí. L'avís s'ha rebut a les 7.42 hores, quan una de les moreres del carrer ha cremat per dins el tronc. Abans que s'arribés a estendre, el cos de Bombers de la Generalitat hi ha desplaçat dues dotacions, que l'han aconseguit apagar a temps.

Afortunadament, no hi ha hagut cap afectació als habitatges del voltant ni als vehicles aparcats sota les seves branques.

