Ensurt per un arbre cremant a prop de vehicles estacionats i edificis a Gironella
L'avís s'ha rebut a les 7.42 hores i els Bombers hi han treballat amb dues dotacions
Manresa
Un arbre fumejant a prop de vehicles estacionats i dels habitatges del carrer Pompeu Fabra de Gironella ha alertat els veïns aquest dimarts a primera hora del matí. L'avís s'ha rebut a les 7.42 hores, quan una de les moreres del carrer ha cremat per dins el tronc. Abans que s'arribés a estendre, el cos de Bombers de la Generalitat hi ha desplaçat dues dotacions, que l'han aconseguit apagar a temps.
Afortunadament, no hi ha hagut cap afectació als habitatges del voltant ni als vehicles aparcats sota les seves branques.