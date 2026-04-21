Una prova de resistència al foc clourà la sisena edició de Firhàbitat
El programa uneix les activitats més tècniques amb les propostes d'abast general, per atraure diferents tipus de públic
Redacció
Del 24 al 26 d'abril, Avià es tornarà a convertir en la capital catalana de la bioconstrucció i l'eficiència energètica, a través de la celebració de la sisena edició de Firhàbitat. Un dels actes més esperats d'enguany és l'exhibició de resistència al foc, proposta a càrrec del Gremi Fusta i Moble i el Parc de Bombers de Berga.
El test de les quatre bigues consisteix a sotmetre quatre d'aquestes peces, d'un total de sis metres de llargada, a condicions extremes: 12 minuts a 600°C i 4 minuts a 900°C, suportant una càrrega de 500 quilos. N'hi haurà de quatre materials diferents -acer, formigó, fusta massissa i fusta laminada- amb l'objectiu de demostrar com les decisions de disseny afecten la seguretat i el temps d'evacuació. Així, en contra de la intuïció popular, la prova vol reafirmar la robustesa i l'estabilitat dels materials naturals davant les flames, en comparació amb els mètodes convencionals, que sovint pateixen degradacions sobtades de la seva capacitat estructural. La prova tindrà lloc diumenge, a les 12.15 hores, a l'Espai Tallers (a l'aparcament davant de l'Ateneu).
Aquesta activitat uneix l'aspecte més tècnic amb l'interès comú dels assistents més enllà del sector professional, línia organitzativa que aquest 2026 es reforça més que mai. "Firhàbitat 2026 transcendeix el sector tècnic per abordar reptes socials", assenyalen des de l'organització en un comunicat de premsa, on detallen que, a banda de l'espai d'expositors, el programa inclou xerrades sobre cooperatives d'habitatge, l'impacte de la biologia de l'hàbitat en la salut quotidiana, o noves formes de convivència sostenible. També para especial atenció en les generacions del futur, a qui torna a dedicar la matinal de divendres pensant en els més menuts de l'Escola de Santa Maria d'Avià, els quins ja valoren el seu futur professional des dels instituts de Berga, i els quins ja s'han encaminat a la formació professional del sector a l'Institut Provençana.
En tot cas, aquesta interacció serà visible tots els dies d'obertura, amb un reforç de les demostracions particulars dins el mateix espai firal, els tallers pràctics, les presentacions ràpides i les xerrades de temàtiques concretes. Alguna de les qüestions que s'abordaran són la rehabilitació del parc d'habitatge, les solucions per a la descarbonització o la normativa vigent, dins el marc del III Congrés Firhàbitat en el qual ja han confirmat assistència un centenar de persones; així com l'espai dedicat a l'arquitectura tradicional, dissabte al matí. L'agenda també inclou accions més lúdiques, com àpats populars, música en directe, activitats infantils en l'àmbit de la bioconstrucció i la setantena d'expositors que enguany es donaran cita.
