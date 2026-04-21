Rescat d'una persona que ha caigut al Rec del Pontarró, a Borredà
Els bombers hi estan treballant amb una dotació terrestre i un helicòpter
Manresa
Una persona ha de ser rescatada a Borredà després d'haver caigut al Rec del Pontarró. L'avís s'ha fet a les 11.17 hores d'aquest dimarts i, segons el que han pogut informar el cos de Bombers de la Generalitat, sembla que es tracta d'un excursionista que, en caure, hauria patit una luxació al turmell.
En el rescat hi estan treballant una dotació terrestre i un helicòpter desplaçats pel cos d'emergències.
