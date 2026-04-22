El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió
El tribunal de menors de Barcelona jutja aquest dijous el jove de Sagàs que està acusat d'atropellar un nen a Avià l'agost de 2024
El judici per l’atropellament d’un menor a Avià l’agost de 2024 se celebrarà aquest dijous a la Plaça judicial 4, Secció de menors del Tribunal d’Instància de Barcelona. El judici començarà a les 10 del matí, però estarà envoltat de mesures per a protegir tant la víctima com l’acusat, que eren menors en el moment de l’accident.
Per això, malgrat que sigui audiència pública, no es podran prendre imatges, ni àudio, ni publicar cap mena d'informació que permeti identificar els menors en conflicte.
Tal com ja va avançar a aquest diari l’advocat de la família de la víctima, Javier Leiva, que exerceix d'acusació particular, demanarà la pena màxima de 6 anys de reclusió i 5 anys més de llibertat vigilada, al marge de la responsabilitat civil, que es tramitarà per una altra via. En tenir 17 anys en el moment dels fets, no pot ser jutjat pel Codi Penal i, en cas de ser condemnat, hauria d'ingressar a un centre per a menors. Per cert, que Leiva és conegut per haver representat una de les parts en el cas per l'atropellament mortal del motociclista Ángel Nieto, el juliol de 2017 a Eivissa.
El nen que va resultar atropellat tenia 9 anys en el moment de l’accident i encara pateix seqüeles greus després de més d'un any i mig.
El dia de l'accident
L'accident va tenir lloc el 31 d'agost de 2024, entre la plaça de l'Ajuntament i les atraccions instal·lades, en una zona limitada a 30 km/h que disposa de bandes reductores. Eren tres quarts d’onze de la nit, i un cotxe a gran velocitat va atropellar el nen, que va patir múltiples traumatismes amb parada cardiorespiratòria i va haver de ser reanimat al lloc dels fets. La intervenció de tres doctores i dues infermeres del poble que en aquell moment es trobaven a la zona va ser clau per poder reanimar-lo. En un primer moment va ser traslladat a l'Hospital de Berga, on van estabilitzar-lo, i davant la gravetat de les lesions va ser traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on va ingressar a l'UCI pediàtrica en estat crític.
La detenció del conductor menor es va poder practicar gràcies a la col·laboració d'un veí que, en veure els fets, va agafar el seu vehicle i va perseguir el vehicle que s'escapava fins a poder identificar-ne la matrícula i comunicar-la als Mossos d'Esquadra. Això va permetre que els agents trobessin més tard el cotxe involucrat en l'accident a Cal Rosal i descobrissin que l'autor dels fets era un noi de 17 anys i veí de Sagàs, a qui van arrestar pels delictes de lesions per imprudència greu, conducció temerària i sense carnet.
La Fiscalia, en un primer moment, va proposar imposar-li una mesura cautelar d'internament, però finalment el jutge va decretar la llibertat vigilada amb intervenció terapèutica, considerant que no hi havia risc de reincidència i que el menor comptava amb el suport familiar per garantir que no es repetissin els fets.
Tanmateix, la Fiscalia, així com la família del menor, van presentar un recurs d'apel·lació a l'Audiència de Barcelona per demanar l'ingrés del conductor en un centre de menors argumentant la gravetat dels fets i el fet que segons diversos testimonis es va tornar a posar a conduir després d'haver provocat el tràgic accident, i sense tenir ni l’edat ni, òbviament, el carnet.
