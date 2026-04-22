Patrimoni

La Torre Nova de la Colònia Pons ja llueix la lluerna restaurada

L'Ajuntament de Puig-reig ha assumit els gairebé 26.000 euros del cost de la reparació i que s'ha donat a conèixer en una jornada de portes obertes

Els treballs han estat a càrrec d'una empresa especialitzada / Manel Iglesias

Redacció

Puig-reig

La lluerna de la Torre Nova de la Cal Pons torna a presidir aquesta edificació de la colònia industrial, totalment renovada. L'Ajuntament de Puig-reig ha completat els treballs de restauració i consolidació d'aquest element, en una intervenció emmarcada en les accions per a la preservació i revalorització del conjunt històric de Cal Pons, espai catalogat com a Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN) des del 2018.

La Torre Nova de Cal Pons es va construir l'any 1897 com a residència de la família propietat. La lluerna presentava un estat de conservació molt precari: acumulació de brutícia, trencament de ploms i diversos esbombaments posaven en risc l'estabilitat estructural de la peça. És per això que el consistori va decidir intervenir-hi.

La restauració ha estat executada per l'empresa especialitzada Bonet Vitralls, amb un cost total de 25.987,17 euros coberts íntegrament amb fons municipals. L'actuació ha inclòs una neteja profunda de les peces, el reemplomat selectiu i la unió de vidres trencats amb resines d'alta precisió.

La intervenció s'ha executat de forma acurada, atenent la garantia històrica d'aquest element. Així, les noves peces de vidre incorporades han estat marcades amb el segell del taller i l'any de la intervenció. A la vegada, els treballs han suposat la restauració dels vitralls de la tribuna, substituint les peces malmeses.

Els treballs han inclòs una neteja profunda, el reemplomat selectiu i la unió de vidres trencats / Manel Iglesias

El resultat de les obres s'ha donat a conèixer en una jornada de portes obertes. Hi van participar la historiadora Rosa Serra, qui va contextualitzar la importància arquitectònica i social de la Torre Nova; de Jaume Serra, en representació dels Veïns de Cal Pons, entitat estretament vinculada a la preservació de la memòria del barri; i l'alcaldessa de Puig-reig, Eva Serra, per la banda institucional.

Proper objectiu: els vitralls de l'església

L'Ajuntament de Puig-reig no atura aquí la tasca de recuperació. El següent repte és la restauració dels vitralls de l'església de Cal Pons, un altre element iconogràfic fonamental del conjunt. A banda de les partides incloses en els pressupostos d'aquest 2026, i que compten amb el suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, s'ha posat en marxa una campanya popular de mecenatge. L'han impulsat els Amics de les Colònies Industrials de l'Alt Llobregat, convidant a la ciutadania, entitats i empreses a col·laborar en la salvaguarda d'aquest llegat compartit.

La Torre Nova de la Colònia Pons ja llueix la lluerna restaurada

Elena Bianca Ciobanu, la nota més alta del MIR, tria Dermatologia a l'Hospital Clínic: "Soc romanesa i tinc 41 anys, el meu cas anima a trencar motlles"

Ísmael Hadirassou, va arribar en pastera i viu a Manresa: "La regularització és la salvació"

La igualadina Maria Gregori inaugura aquest dimecres una exposició a Manresa sobre el món vegetal

Dinou autors locals participen avui en la Revetlla de Sant Jordi a Manresa

Sant Fruitós de Bages dedica una setmana plena d'activitats a la gent gran

Talls de trànsit al polígon del Pont Nou pel muntatge de torres d'alta tensió

Totes les afectacions de mobilitat per la Diada de Sant Jordi a Manresa

