La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
Encara que segueix el secret de sumari, poc a poc es van desvetllant incògnites al voltant del cos trobat al pantà al terme de Vilada
El cadàver que va ser trobat surant a les aigües de la Baells és el de Gabriel Morales Marín, un veí de Berga. Aquesta dada ve a confirmar el que ja apuntava Regió7 aquest matí, i és que la víctima era un antic paleta força conegut a la capital del Berguedà.
Gabriel Morales, més conegut com a Gaby per la majoria de gent del barri vell de Berga, era una persona propera a la seixantena, que darrerament caminava amb dificultat, i que s'havia dedicat a fer de paleta. De fet, ell mateix va fer força reformes a la casa on vivia de lloguer, al carrer del Carme número 13, i on els Mossos d'Esquadra van escorcollar divendres passat en recerca de proves durant pràcticament tot el dia.
Hores d'ara no es coneix cap dada oficial. Els Mossos d'Esquadra apel·len al secret de sumari per no confirmar de manera oficial cap de les informacions, i això provoca que hi hagi cada cop més versions de quin podria haver estat el desencadenant de la mort de Morales. Tot indica que havia tingut relació amb un altre individu que havia despertat recels a la zona.
Els responsables del cas estan tractant d'esbrinar el mòbil de l'homicidi, els mitjans emprats per matar el veí de Berga i el sistema per traslladar-lo fins a la Baells. En aquesta fase, l'autor o els autors del delicte podrien haver rebut ajuda de terceres persones.
El cadàver va ser trobat dijous de la setmana passada per una veïna de Vilada que estava passejant els seus gossos a la zona del pont del Doro. En aquell punt desemboca el rierol del Merdançol en el pantà de la Baells, actualment molt carregat d'aigua. Estava surant i, de l'embolcall que l'ocultava, subjectat amb una corretja, sobresortia una mà. De seguida, la dona va trucar al telèfon d'emergències. En el moment en què la policia va arribar al lloc dels fets, es va constatar la pitjor de les sospites: en efecte, es tractava d'un cadàver. Algunes fonts apunten que l'haurien llençat a les aigües del pantà per fer-lo desaparèixer, però que la subjecció que el lligava al pes que l'havia de mantenir enfonsat es va trencar, i va acabar sortint a superfície.
