Sant Jordi
Berga es lleva pensant en llibres i roses
La jornada ha engegat amb molta intensitat, amb un sector de floristes i llibreters que espera rebre bona part dels compradors en la franja de la tarda
Berga ja respira entre pàgines i pètals. El despertar de Sant Jordi a la capital del Berguedà s'ha viscut amb un primer frenesí de compradors, majoritàriament gent treballadora que ha volgut deixar els deures fets, per donar pas a un ritme més calmat. Des de les llibreries i floristeries preveuen que la freqüència de clientela es reanimi al migdia i al llarg de la tarda, donant pas a un espai matinal on els escolars són els passejadors majoritaris.
Des de La Quatre Cantons, Nèlida Fornell destaca que "la gent és bastant previsora", i per això han notat un increment de compradors sostingut des de la setmana passada. "Ahir a la tarda era com un Sant Jordi", ha assenyalat. Des del moment d'aixecar la persiana a les 08.00 del matí i fins a gairebé les 10.00, hi ha hagut força vendes per part d'aquest perfil de treballadors. La majoria tenien clar el que buscaven, o fins i tot tenien ja la reserva feta, ha assenyalat la responsable de la llibreria. Així, la tendència observada en aquesta arrencada és que hi ha molt interès pels "autors mediàtics", mentre que en l'àmbit local hi ha un títol que destaca: "Hi ha hagut un fet a la Baells, així que La clau de la papallona sestà venent molt", afirma.
En aquest espai del passeig de la Indústria també hi ha diferents parades de venda de roses. Una de les que s'hi ha desplegat és la Floristeria Orquídia, on l'Alba Amills també s'hi ha instal·lat cap a les 08.00 del matí. En aquest punt, assenyala, la gent hi fa cap de forma més espontània, tot passejant pel Vall. Com a molt, "s'acosten a preguntar i passen al cap d'una estona a comprar", diu. En tot cas, també ha estat testimoni d'aquesta engegada més viva a primera hora per donar pas a una tranquil·litat que, coincidint amb Fornell, espera que es trenqui sobretot durant la tarda, un cop la gent vagi sortint de la feina. Això sí, pendents que la pluja no ho espatlli.
L'agenda del dia
Al llarg de la jornada, s'espera un carrer viu, amb activitats i propostes impulsades per diferents entitats i sectors. A banda del desplegament de parades i punts de venda, s’han previst un seguit d'activitats per animar aquesta diada tan marcada. Des de les 09.00 del matí i fins a les 19.00 del vespre (amb pausa per dinar de 13.30 a 16.30 hores), la XIII Marató de lectura per la llengua mantindrà un fil recital amb la participació d'escolars, associacions i persones individuals. Serà a la plaça Sant Joan, un dels epicentres principals del Sant Jordi a la capital berguedana. L'impulsa Òmnium Berguedà.
L’impuls de propostes es viurà en la franja de la tarda. En el mateix escenari, un cop finalitzi la Marató de lectura, tindrà lloc la presentació d'Em buido en mots, el nou EP de Trinxats a partir de l’obra de l’escriptor berguedà Jordi Cussà. En paral·lel, i a partir de les 19.30 hores, la plaça del Forn acollirà la tradicional audició de sardanes a càrrec de la Cobla Pirineu, organitzada per la Colla Sardanista Cim d'Estela. També hi haurà un taller infantil a la Biblioteca Vinyes i Cluet, a disposició des de les 17.30 hores.
