Agenda
El Berguedà es prepara per celebrar Sant Marc amb xocolata, panets i taronges
Tres municipis despleguen un programa d'activitats amb motiu de la jornada, que també abracen la cultura popular, la música, la història i l'esport
A la comarca del Berguedà tot just s’acomiadarà Sant Jordi i es passarà a celebrar Sant Marc. Tres municipis viuran aplecs i festivitats amb motiu de la jornada, que té lloc el 25 d'abril, caracteritzada especialment pels tradicionals àpats populars de mig matí, on cada lloc disposen del seu menú propi i distintiu.
Tanmateix, la cita s'allarga més enllà de l'espai d'aquesta matina de dissabte, amb una diversitat d'activitats que també tenen a veure amb la cultura popular, la música, la divulgació històrica o l'esport. Aquesta és l'agenda de Sant Marc prevista a Berga, Gironella i Guardiola de Berguedà.
Arrencada a Queralt, amb un vespre i nit intensos
La festa de Sant Marc de Berga començarà a les 08.45 hores amb la trobada a les Tres Creus per completar l'últim tram del camí al santuari de Queralt en comitiva. Un cop allà se celebrarà la missa i, després, s’iniciarà el repartiment de 350 coques i 120 litres de xocolata desfeta entre els presents. Se n'ocuparan els quatre xocolaters d'honor d'enguany: Josep Vila, vicari de la parròquia de Santa Eulàlia de Berga; Antoni Sales, capità de Queralt 2026, fotògraf professional ja jubilat, i vinculat també a entitats musicals de la ciutat i la comarca; Joan Elías i Ton Elías, vinculats al Forn Can Curtichs, fundat el 1928, i actualment gestionat per la sisena generació familiar.
Aquesta és la part més tradicional de la jornada, que enguany tindrà continuïtat en forma d'esport i música. El parc de les Aubes acollirà una nova edició del Short Track MTB Series, una prova ciclista amb un circuit que no és només una successió d'obstacles, sinó una peça d'enginyeria efímera. La cita inclou rondes infantils (10.30 hores) i les de la categoria absoluta (17.00 hores), en una jornada marcada pel seu caràcter festiu, amb zona de furgoteques, animació, demostracions de bicicletes elèctriques i diverses sorpreses.
Finalment, la cloenda del Sant Marc a la capital serà amb el ja consolidat concert jove, que aquest 2026 serà protagonitzat per l'espectacle ElectroBacasis, una proposta única de Camerata Bacasis que trenca els límits entre la música clàssica i l'electrònica. Una orquestra de corda en directe, DJ Arzzett i la veu en directe de Marta Trujillo reinterpretant els grans èxits de les últimes dècades perquè el públic canti, balli i visqui una experiència musical que no deixa indiferent. La cloenda serà a càrrec de DJ Morde. Tot plegat s'ha previst a partir de les 22.30 hores al Pavelló Vell, i les entrades ja es poden comprar.
Dos dies frenètics a Cal Bassacs
La celebració de Sant Marc al municipi de Gironella es concentra a Cal Bassacs. La jornada també arrencarà a primera hora del 25 d'abril (09.00 hores) amb la xocolatada popular davant de Cal Julià i lloc des d'on parteix la cercavila del seguici festiu fins a l'Ermita de Sant Marc. La missa major servirà per renovar el vot de poble, i donarà pas a l'esmorzar popular beneït -i gratuït- a partir de coca, xocolata i una taronja. La matinal culminarà amb el Ball de Lluïment del Lleó de Gironella i una audició de sardanes amb la Cobla Berga Jove.
Durant la tarda, s'ha programat una visita guiada històrica i arqueològica al voltant de l'ermita amb la historiadora Marta Sánchez i el festival de Giroendansa a la pista poliesportiva. Aquesta mostra continuarà amb un sopar popular (10 euros adults i 8 els infants), que donarà pas a la música de Vertigen i DJ Destor.
La segona part del programa es desenvoluparà el 26 d’abril, amb una matinal dedicada a la imatgeria popular infantil a la pista poliesportiva, mentre que a l'església de Santa Maria de Bassacs s'ha previst un concert de la Coral Estel i Veus Fusion. La cloenda de la festa serà a l'Espai el Blat de Gironella amb Mosaic, el nou format de La Llançadora. Venda d'entrades.
Aplec a Sant Marc i Sant Martí de Brocà
A Guardiola de Berguedà també tenen una tradició molt marcada al voltant de Sant Marc. Aquí l'activitat engegarà el dia 24 al vespre, amb l'encesa del foc de Sant Marc. Com a les altres dues poblacions, la jornada de dissabte començarà d’hora, amb una caminada fins a l'ermita de Sant Marc. Un cop allà, s’ha previst una xerrada a càrrec de Joan Busoms titulada Brocà, més de 1000 anys d’història. La missa i el posterior repartiment del panet serà a Sant Martí de Brocà, on també es durà a terme la benedicció del terme. Els assistents tindran a disposició graelles per poder-se preparar el dinar.
El punt final de la celebració serà novament dins el nucli de Guardiola, concretament a la plaça Joan Arocas, on hi haurà la ballada de sardanes i repartiment de coca i xocolata. En aquest cas, es podrà fer un donatiu que se cedirà a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona pel finançament de la recerca del càncer infantil.
