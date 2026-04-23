Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sant Jordi 2026Més venuts de Sant JordiCrim de la BaellsCristòfol GimenoNou CongostBarça FConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Administració

El Consell de les persones grans del Berguedà actualitza els estatuts

El nou document adapta l'òrgan a la realitat actual de la comarca i preveu la creació de diferents comissions de treball per fer-lo més efectiu

Un instant de la sessió plenària / Consell Comarcal del Berguedà

Redacció

Berga

El Ple del Consell Comarcal del Berguedà ha aprovat avui el nou Reglament del Consell de les persones grans del Berguedà. El document serveix per actualitzar els estatuts, vigents des de l'any 2001, adaptant aquest òrgan de participació a la realitat actual de la comarca.

El Consell de les persones grans és un espai consultiu que té com a objectiu fomentar la participació activa de les persones grans i assessorar el Consell Comarcal en les polítiques adreçades a aquest col·lectiu. El nou reglament defineix millor la seva estructura i funcionament, incorpora un llenguatge més actual i preveu la creació de comissions de treball. També inclou la regulació de la Comissió Operativa, que permet garantir la continuïtat dels membres actuals durant el període de transició.

El text s'ha elaborat amb la participació directa de les persones grans residents al Berguedà, reforçant l'aposta de l'ens supramunicipal per fomentar l'aportació d'aquest grup poblacional en la vida comunitària de la comarca.

Altres punts aprovats en el mateix ordre del dia han estat el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Solsonès per al tractament de la fracció orgànica de residus, una encomana de gestió de serveis informàtics a la Diputació de Lleida i diversos acords en matèria de personal.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
