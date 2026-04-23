Sant Jordi
Els autors mediàtics i les novetats locals copsen l'interès dels berguedans per Sant Jordi
La meteorologia ha respectat la jornada, que ha omplert l'eix del carrer Major especialment en la franja de la tarda
Berga ha respost un any més a la crida de Sant Jordi. Els berguedans han aprofitat especialment la tarda per gaudir de l'ambient d'aquesta jornada tan especial a la ciutat, en la qual roses i llibres són els grans protagonistes. La venda de les roses ha estat sostinguda, i la sortida de llibres s'ha disparat a mitja tarda, on la sortida de la feina i l'escola ha portat clients a triar els seus exemplars. Una selecció entre la qual han destacat els autors mediàtics i també les novetats locals.
Consultats per Regió 7, els responsables de la Llibreria Huch, Impremta Casals, La Quatre Cantons, Sense Paraules i la parada de L'Albí, han coincidit a esmentar alguns dels títols que ja es preveien entre els més buscats els dies previs. En alguns casos, fins i tot, s'han esgotat de les lleixes. D'altra banda, la presència al carrer d'alguns dels autors locals també ha animat els compradors a interessar-se per les seves obres, que també han despertat la curiositat des de fa dies.
Així, aquests són els 10 títols que els establiments de Berga han situat entre els més venuts d'aquest Sant Jordi: Crispetes de matinada, de Regina Rodríguez Sirvent; Manual de defensa del català, d'Òscar Andreu; L'assistenta, de Freida McFadden; La clau de la papallona, de Jaume Soler; El joc del silenci, de Gil Pratsobrerroca; No has estat mai sol, d'Albert Espinosa; Cap a una espiritualitat crítica, de Joaquim Sala; La segona vida de Ginebra Vern, d'Agnès Marquès; Records personals, llunyans escenaris, de Jaume Farguell; En deixo constància, de Jordi Camps.
Un dia assenyalat, també pel teixit associatiu
A banda dels establiments especialitzats, el dia de Sant Jordi és també una ocasió en la qual les entitats aprofiten per sortir al carrer amb l'objectiu de donar-se a conèixer i sumar fons. Des del Casal Panxo, Marc Padullés ha certificat l'ambient animat de la jornada i el valor de les activitats culturals que es promouen amb motiu d'aquesta. Com a novetat, el grup ha compartit espai enguany amb la secció berguedana de Plataforma per la Llengua, i també han posat a disposició els punts de llibre editats pel grup Trinxats amb motiu del llançament del seu nou EP: Em buido en mots. Tot plegat, en una tendència a l'alça de "l'aposta per la cultura en català" a la ciutat, ha celebrat Padullés.
Una altra de les entitats amb gran arrelament al voltant de Sant Jordi és la Fundació la Llar. Segons la presidenta, Cecília Camprubí, els suposa molta feina els dies previs, però el resultat és molt positiu. "Estem molt contents. Tenim molta gent, i la majoria ens diuen que venen cada any", ha posat en relleu, assenyalant que, en poques hores, han esgotat el format de rosa més guarnit. Vendes a part, Camprubí ha posat en relleu la bona ocasió que suposa Sant Jordi de cara a poder visibilitzar l'associació i la seva tasca al conjunt del veïnat: "Hi ha molt bona interacció amb la gent, venen persones que ens esperonen a continuar treballant i altres que ens expliquen que són socis des que es va fundar l’entitat. Aquestes petites comunicacions ens agraden i ens donen proximitat, que és el que nosaltres volem".
Dins l'agenda també és notable el pes del teixit associatiu. Algunes de les activitats més consolidades són la Marató de lectura per la llengua, a càrrec d'Òmnium Berguedà, o la ballada de sardanes, amb la Cobla Pirineu i la Colla Sardanista Cim d'Estela. Així mateix, la formació Trinxats ha aprofitat aquest escenari per presentar les seves noves cançons a partir de l'obra de Jordi Cussà. I tot això sense haver de patir pel mal temps, com alguns mals presagis feien témer les primeres hores del dia. En definitiva, una jornada on la cultura catalana i l'esperit de comunitat floreix com mai als carrers de Berga, any rere any.
