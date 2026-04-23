Festes populars
El món també es mira la Patum de Berga
La proclamació per part de la Unesco ha situat la festa en un nou paradigma cultural que, no obstant això, continua molt lligat a la ciutat i el veïnat
El segle XXI s'està convertint en el de la projecció internacional de la Patum. El Corpus de Berga va engegar el camí per ser reconegut per la Unesco el 2001: una idea del conseller de Cultura, l'entoma per part de l'Ajuntament de Berga, i l'encàrrec a l'historiador local de referència per fer el dossier. Albert Rumbo va elaborar el document que va aterrar sobre la taula d'una nova àrea de les Nacions Unides dedicada al Patrimoni Cultural Immaterial, que en va reconèixer la singularitat proclamant-la com a Obra Mestra del Patrimoni Oral i Intangible de la Humanitat l'any 2005.
Aquell nomenament va permetre a la Patum guanyar un nou estatus dins l'imaginari cultural, passant a ser un element d'abast mundial. També ha portat l'atenció de persones, entitats i administracions, nacionals i estatals, atretes pels elements únics que la caracteritzen.
D'aquest quart de segle també se'n conservaran dates i esdeveniments que passen a formar part de la història patumaire, com els actes extraordinaris amb motiu del centenari de la coronació de la Mare de Déu de Queralt el 2016, o les dues edicions no celebrades els anys 2020 i 2021 amb motiu de la pandèmia del coronavirus.
El llibre recomanat
Històries de la Patum, d'Albert Rumbo. Editorial Gavarres. 276 pàgines.
Un esforç econòmic que creix cada any
Dins la idiosincràsia de La Patum s'hi troba una organització a través de les comparses. Ara bé, la logística i els costos s'administren des de l'Ajuntament de Berga, que any rere any assenyala l'increment del pressupost. Les exigències a l'alça en matèria de seguretat, la professionalització dels serveis i el cost creixent de la vida han elevat els números. El consistori ha aconseguit sumar diferents col·laboradors per repartir l'esforç, entre patrocinis privats i les aportacions de les administracions supramunicipals.
Ara bé, encara no s'ha lligat el suport per part del Ministeri de Cultura, que tot i tenir ponts estesos per part de la corporació, no s'ha acabat implicant econòmicament. En definitiva, un cop de mà que també podria permetre desencallar iniciatives pendents, com és el cas de la Casa de la Patum.
El llibre recomanat
100 coses que cal saber de la cultura festiva popular catalana, de Bienve Moya. Cossetània Edicions. 224 pàgines.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió