Corpus
Berga programa les inscripcions per accedir a l'espai de la Patum accessible
El tràmit es podrà efectuar entre el 27 d'abril i el 8 de maig, mitjançant la presentació d'una instància al registre general de l'Ajuntament
Redacció
L'Ajuntament de Berga ha fet públic el període d'inscripcions per accedir a l'empostissat de la Patum accessible. Els interessants podran presentar les seves sol·licituds a partir de dilluns vinent, 27 d'abril, i fins al 8 de maig. Caldrà tramitar la sol·licitud mitjançant la presentació d'una instància al registre general del consistori, de manera presencial o telemàtica.
La iniciativa de la Patum accessible consisteix en la instal·lació d'un empostissat a la zona de les escales de la Berruga, a la plaça de Sant Pere, perquè les persones amb mobilitat reduïda i altres diversitats funcionals puguin gaudir de la festa berguedana des de l'emplaçament on tenen lloc els actes principals. El projecte es va posar en marxa l'any 2008, i des d'aleshores han utilitzat aquest espai reservat més de 2.200 persones.
Segons els requisits descrits per la corporació local, es prioritzaran les peticions de persones amb mobilitat reduïda reconeguda amb el certificat de discapacitat, les persones amb altres discapacitats superiors al 65% i les persones majors de 75 anys. En tot cas, en cas que hi hagi espai disponible finalitzat el període de sol·licituds, es valoraran les peticions de persones amb dificultats de mobilitat ocasional o temporal.
El dispositiu s'impulsa amb el suport del Consell Comarcal del Berguedà i compta amb la col·laboració de personal voluntari de Creu Roja, una persona responsable de la coordinació del servei i l'assistència de personal de seguretat.
Com fer el tràmit?
Els interessats a accedir a l'espai reservat de la Patum accessible hauran de presentar una instància, emplenant el tràmit específic, al registre general de l'Ajuntament de Berga. La sol·licitud també es pot gestionar de forma presencial a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), en l'horari de servei habitual. En la sol·licitud serà necessari indicar la preferència del dia i els actes als quals es vol assistir. Així, cal tenir present que el dispositiu estarà habilitat per: la Patum de la Fundació la Llar (dimarts a la tarda), la Patum de lluïment de dijous i diumenge, la Patum completa de dijous i diumenge (fins a la finalització del primer salt de plens de la nit) i la Patum infantil, matí i tarda (fins a la finalització del primer salt de plens de la tarda).
Per completar la inscripció, el formulari de sol·licitud haurà d'anar acompanyat d'una fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant i del certificat de discapacitat, si s'escau. Les persones que necessitin estar acompanyades durant la seva estada a l'empostissat també hauran d'aportar el DNI de la persona acompanyant, que haurà de ser major de 18 anys. Des de l'Ajuntament també especifiquen que, en cas que la demanda de peticions excedeixi el nombre de places disponibles, es farà un sorteig per efectuar l'assignació de l'espai.
