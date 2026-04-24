FIRHÀBITAT | Rosa Prat Directora de Firhàbitat
«La fira és un aparador d’un sector que està creixent»
El certamen de la bioconstrucció i l'eficiència energètica, que arriba a la sisena edició, aposta per connectar amb el públic general
Firhàbitat arriba a la seva sisena edició consolidada com a referent del sector amb prop de 70 expositors, més que mai...
A més, hi ha moltes empreses noves, que és una mostra que el sector està creixent. També hi ha una certa rotació d’expositors: n’hi ha que ja han vingut, però no repeteixen cada any, ja que per a moltes empreses petites participar-hi suposa un esforç important i opten per fer-ho cada dos anys.
El fet que els expositors vulguin repetir és una mostra que la fira genera oportunitats reals de negoci?
Sí, és clar que no venen per fer activisme. Sobretot els que han anat repetint sempre ens diuen que en ser una fira específica, no serà mai una fira de masses ni pretén ser-ho, la gent que ve és perquè li interessa. Evidentment que pots venir a passejar, però hi ha molta gent que ve específicament perquè s’estan fent una casa i vol veure un sistema de construcció, o amb quin material poden fer-ho, o el tractament de l’aire, o de l’aigua... Aleshores sempre en treuen pressupostos per comptar.
I creu que aquesta especificitat és el que ha portat la fira a créixer?
En aquest moment, jo crec més amb les fires específiques que no pas amb les multisectorials. A la gent ens agrada anar a veure el que volem veure i estic plenament convençuda que pels expositors és millor perquè el públic que tens és el públic que necessites. A part que hi ha molt públic professional, també. Entre el congrés i el fet que en el tema de la bioconstrucció també hi ha molts tècnics que no la coneixen en profunditat i volen entrar-hi, així com empreses que busquen obrir noves línies en aquest àmbit, Firhàbitat es converteix en un autèntic aparador d’un sector que està creixent. Amb una construcció cada cop més descarbonitzada i amb noves normatives que s’aniran implantant, moltes empreses opten per avançar-se i adaptar-s’hi abans que sigui obligatori. Per això també venen a la fira: per conèixer de primera mà com ho fan els altres.
El tercer Congrés Firhàbitat se centra en la rehabilitació. Per què és clau aquest àmbit?
Només hem de veure les ciutats i pobles que tenim. Tots els nuclis antics tenen molts problemes amb molts pisos buits. Hi ha un parc d’habitatge molt envellit o molt ineficient energèticament perquè totes les construccions dels anys 60 i 70 amb prou feines tenien aïllament. Després et trobes que posen unes finestres noves molt hermètiques i els hi comencen a sortir condensacions a les parets i fongs perquè aquella paret no té l’aïllament correcte i això ho hem d’arreglar aïllant per fora o per dins, i explicar-ho és important perquè hi ha molts problemes d’aquests. Hi ha barris sencers que necessiten unes rehabilitacions en l’àmbit energètic brutals i que depèn de com es facin incidiran molt millor en la salut, a part de l’eficiència energètica.
La fira vol anar més enllà de l’àmbit tècnic. Per què és important obrir el debat de la bioconstrucció al conjunt de la societat?
Dissabte i diumenge fem les xerrades i les taules rodones més pel públic en general. Parlarem de masies, que és un tema que ja vam tocar l’any passat, però aquest és un territori de masies i és un tema important perquè és un patrimoni que si no volem perdre l’essència, si no fem la rehabilitació bé o la fem amb els materials que no toquen, és un patrimoni que es perd. Però també parlem de masies des del punt de vista de les normatives i les traves que es troben o què passa amb un propietari que té una masia i no pot fer front a les obres, quines opcions pot tenir. Això també ens lliga, per exemple, amb les cooperatives d’habitatge, un altre tema d’interès general, que tocarem diumenge perquè potser podria ser una solució per a una masia de molts metres quadrats.
Creu que el públic general té cada cop més en compte la construcció sostenible?
Jo crec que sí. A veure, sempre el primer que entra és el que toca la butxaca. Per tant, primer sempre anem a l’eficiència energètica, però hi ha una altra cosa que no ens toca la butxaca i és molt més important: la salut, que no la podem pagar amb diners. Mentre no coneixes que utilitzem coses que no ens van bé, sembla que no t’afecta, però a la que ho vas coneixent s’hi va posant el focus. I a vegades no és més car construir d’una manera que de l’altra perquè, com més construcció o com més bioconstrucció es fa, més s’igualen els preus perquè com més demanda hi ha més s’equiparen els preus.
El certamen para una atenció especial en les noves generacions.
Això és una aposta des del primer any i és intocable. És molt important que els que venen al darrere ja pugin amb aquesta consciència que nosaltres potser l’hem hagut d’anar agafant més grans perquè quan érem petits no s’hi posava el focus i ara hem vist que feia falta. Per això, fem activitats pels nens i nenes de l’escola d’Avià, pels instituts de Berga, que seran 240 i els hi muntem un Escape Room, que pensem que serà molt motivador i divertit per ells. També tenim els alumnes de l’Institut Provençana de Barcelona, que estan estudiant un mòdul de construcció i els hi fem uns tallers per ells. D’altra banda, dissabte i diumenge tenim els tallers infantils, que la canalla ja els esperen i sempre tenen molt èxit.
A grans trets, què hi trobarà el visitant a Firhàbitat?
Hi veu des d’instal·lacions, temes de tractament d’aigua, tractament d’aire, piscines de sorra, jardins verticals, cases amb sistemes constructius amb palla, prefabricats de palla, prefabricats de fusta, blocs de cànem, blocs de clofolla d’arròs per fer parets, tota mena de tractaments de fusta, tancaments de fusta... Si et vols fer una casa gairebé podries trobar-ho tot allà.
