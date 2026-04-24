La fira de la bioconstrucció posarà estructures al límit per comprovar quina és la seva resistència al foc
Es farà un experiment que sotmetrà quatre materials estructurals a temperatures extremes per demostrar la seva estabilitat i robustesa
Entendre el comportament del foc és clau per construir edificis més segurs i eficients. Per aquest motiu, Firhàbitat acollirà de nou una exhibició de resistència al foc, a càrrec del Gremi Fusta i Moble i el Parc de Bombers de Berga. Enguany, la prova sotmetrà quatre materials estructurals a un escenari de foc real: acer, formigó, fusta massissa i fusta laminada.
Segons l’organització l’objectiu de l’activitat és «passar de la teoria a la pràctica amb un experiment real de resistència al foc», ja que «no és només una prova tècnica, és una demostració vital per entendre com les decisions de disseny afecten la seguretat, el temps d’evacuació i la resposta d’un edifici davant les flames».
El test de les quatre bigues
Per aquest motiu, el certamen acollirà l’experiment «El test de les quatre bigues», que consisteix a sotmetre quatre d’aquestes peces, d’un total de sis metres de llargada, a condicions extremes: 12 minuts a 600°C i 4 minuts a 900°C, suportant una càrrega de 500 quilos.
N’hi haurà de quatre materials diferents -acer, formigó, fusta massissa i fusta laminada- amb l’objectiu de demostrar com les decisions de disseny afecten la seguretat. D’aquesta manera, en contra de la intuïció popular, la prova vol reafirmar la robustesa i l’estabilitat dels materials naturals davant les flames, en comparació amb els mètodes convencionals, que sovint pateixen degradacions sobtades de la seva capacitat estructural.
Durant l’experiment s’observarà, segons els organitzadors, que «el foc no només crema, sinó que transforma els materials». En aquest sentit, diuen, «mentre que alguns perden la seva resistència de forma gairebé immediata o pateixen degradacions sobtades, d’altres són capaços de mantenir la seva capacitat estructural durant molt més temps». Així, s’analitzarà en directe la deformació, l’estabilitat i la capacitat de càrrega real de cada material. Els visitants podran descobrir en viu quin aguantarà més.
La prova tindrà lloc diumenge, a 1/4 d’una, a l’Espai Tallers. Aquesta activitat uneix l’aspecte més tècnic amb l’interès comú dels assistents més enllà del sector professional, línia organitzativa que aquest 2026 es reforça més que mai.
