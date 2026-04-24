Firhàbitat aposta per conscienciar els joves en l’optimització de recursos

Uns 240 alumnes dels instituts de Berga participaran en una experiència immersiva sobre sostenibilitat i materials naturals

Firhàbitat es consolida com un espai divulgatiu entre els joves estudiants de la comarca / Arxiu/Firhàbitat

Queralt Casals

Avià

La conscienciació i la divulgació sobre la construcció sostenible i responsable amb el medi ambient és un dels objectius de Firhàbitat, que té lloc entre avui i diumenge al municipi d’Avià. Per aquest motiu, cada any el certamen posa un èmfasi especial en els joves i els infants i el programa inclou propostes específiques destinades a aquests col·lectius amb tallers i activitats relacionades amb la bioconstrucció.

La matinal d’avui, primer dia de la fira, estarà marcada per la presència de joves al recinte firal amb l’activitat «El valor dels oficis: Firhàbitat Escape». Enguany, aquesta proposta per divulgar els oficis relacionats amb la bioconstrucció i la sostenibilitat es transforma en un gran ‘escape room’ centrat en l’eficiència energètica. Un total de 240 alumnes dels instituts de Berga participaran avui en aquesta experiència immersiva, on hauran de resoldre reptes basats en l’optimització de recursos, la sostenibilitat i els materials naturals.

A més, els alumnes de l’escola Santa Maria d’Avià, també tindran aquest matí protagonisme al certamen amb un circuit de diverses activitats pel recinte firal. D’altra banda, com l’any passat, també visitaran Firhàbitat alumnes de cicles formatius de grau mitjà i superior de l’institut Provençana. En aquest cas, l’alumnat està cursant formacions relacionades amb el sector de la construcció i poden conèixer de prop models sostenibles i eficients.

Punt de trobada familiar

Firhàbitat vol ser un punt de trobada per a tota la família. Per aquest motiu, els més petits tindran el seu protagonisme amb tallers infantils i familiars sobre bioconstrucció dissenyats per aprendre a construir i crear amb elements naturals, fomentant la consciència ambiental des de ben petits. Les activitats es faran tant dissabte com diumenge a l’espai tallers i aniran a càrrec d’Orígens Escola de Bioconstrucció.

