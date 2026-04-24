Firhàbitat aposta per conscienciar els joves en l’optimització de recursos
Uns 240 alumnes dels instituts de Berga participaran en una experiència immersiva sobre sostenibilitat i materials naturals
La conscienciació i la divulgació sobre la construcció sostenible i responsable amb el medi ambient és un dels objectius de Firhàbitat, que té lloc entre avui i diumenge al municipi d’Avià. Per aquest motiu, cada any el certamen posa un èmfasi especial en els joves i els infants i el programa inclou propostes específiques destinades a aquests col·lectius amb tallers i activitats relacionades amb la bioconstrucció.
La matinal d’avui, primer dia de la fira, estarà marcada per la presència de joves al recinte firal amb l’activitat «El valor dels oficis: Firhàbitat Escape». Enguany, aquesta proposta per divulgar els oficis relacionats amb la bioconstrucció i la sostenibilitat es transforma en un gran ‘escape room’ centrat en l’eficiència energètica. Un total de 240 alumnes dels instituts de Berga participaran avui en aquesta experiència immersiva, on hauran de resoldre reptes basats en l’optimització de recursos, la sostenibilitat i els materials naturals.
A més, els alumnes de l’escola Santa Maria d’Avià, també tindran aquest matí protagonisme al certamen amb un circuit de diverses activitats pel recinte firal. D’altra banda, com l’any passat, també visitaran Firhàbitat alumnes de cicles formatius de grau mitjà i superior de l’institut Provençana. En aquest cas, l’alumnat està cursant formacions relacionades amb el sector de la construcció i poden conèixer de prop models sostenibles i eficients.
Punt de trobada familiar
Firhàbitat vol ser un punt de trobada per a tota la família. Per aquest motiu, els més petits tindran el seu protagonisme amb tallers infantils i familiars sobre bioconstrucció dissenyats per aprendre a construir i crear amb elements naturals, fomentant la consciència ambiental des de ben petits. Les activitats es faran tant dissabte com diumenge a l’espai tallers i aniran a càrrec d’Orígens Escola de Bioconstrucció.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió