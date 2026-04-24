Firhàbitat es consolida com un espai on generar negoci
Expositors i professionals visitants aprofiten el context de la mostra per establir contactes i actualitzar els coneixements d'un sector creixent
Les fires tenen un sentit social, amb la seva finalitat pel gaudi i ocasió per passejar entre parades. Ara bé, són també una eina essencial dins l’àmbit de la promoció econòmica que, en els contextos especialitzats i sectorials, potencien la seva funció de generació de negoci. Els expositors i professionals assistents a Firhàbitat ho tenen clar: és una cita imperdible per mantenir-se al dia i donar-se a conèixer, entre el públic i els companys.
"És un espai d'interacció molt bo, perquè ens necessitem els uns als altres: jo he de saber novetats o avenços en materials per poder-los incorporar als meus projectes, i qui disposa dels materials acabarà necessitant professionals especialitzats en bioconstrucció per donar forma a les seves iniciatives", sintetitzava Juanjo García, arquitecte tècnic de Bioarkiteco, sobre aquesta simbiosi que proporciona la mostra d'Avià. La companyia s'ha decidit enguany a col·locar el seu propi estand, després d'anys assistint amb altres entitats o empreses amb les quines col·laboren estretament: "Ens hem instal·lat perquè, al final, la gent ens anava preguntant coses i notàvem el seu interès, així que ens hi hem animat".
Segons la seva experiència, el sector de la bioconstrucció es relaciona sovint, al punt que "ens coneixem perquè solem coincidir molt". En tot cas, García afirma que la cita berguedana també atrau el públic general, amb una especial assistència de persones que tenen previst actuar a casa seva: "Rebem gent que s'ha de construir una casa i tenen clar que volen escollir materials i sistemes dins l'àmbit de la bioconstrucció".
Estructura, i també interior
El canvi de paradigma també s'evidencia en els acabats interns i el parament de l'habitatge, que consta de representació entre els expositors. En aquest espai es reforça el sentit dels oficis, que donen forma a bona part dels elements i productes a disposició. Un exemple és el del matalasser, com Carles Casas d'Ecomatalasser. Lluny de la producció industrial, el seu treball es basa en "recuperar les fibres naturals que tenim al voltant", per exemple, la llana, la soja, el cotó, el lli o el cànem, per elaborar tota mena d’articles: des de matalassos a sobrematalassos, passant per coixins, llençols i edredons, i fins i tot somiers. En definitiva, tot el que té a veure amb el descans, i que segons Casas "cada cop generen més interès perquè la gent està més preocupada per la salut i procura cuidar-se millor".
Un altre aspecte propi de l'interior de la llar és el terra que trepitgem. Jordi Duran és rajoler, a càrrec del Forn d'obra Duran, empresa que participa a Firhàbitat des de la primera edició. "És una fira per donar-te a conèixer, que la gent vegi que continuem treballant de manera sostenible", ha compartit, exposant que "nosaltres sempre hem sigut fidels a la manera de treballar tradicional, però trobem que hi ha un auge en tot el que té a veure amb la bioconstrucció i l'eficiència energètica". Tal és l'impuls que, a banda de treballar per tota Catalunya, també tenen ja encàrrecs de l'Aragó, les Illes Balears i al sud de França. I això s'explica, en part, perquè "costa trobar gent que s'hi vulgui dedicar".
Sigui com sigui, Firhàbitat ha disposat diferents eines perquè aquests representants i la setantena d'expositors pugui marxar a casa amb bones sensacions. Així ho ha reivindicat el president de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà, Josep Maria Serarols, que ha destacat les oportunitats que brinda Firhàbitat assenyalant que "Avià s'ha convertit en el punt de trobada del sector de la bioconstrucció". Per això, des de la patronal posen de manifest que "la gent que té empreses venen militantment tres dies perquè aquí hi ha negoci, i això és el que ens interessa".
