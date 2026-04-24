Firhàbitat es consolida com la fira de referència del sector de la bioconstrucció a Catalunya
El certamen aplega prop de 70 expositors en una mostra que combina empreses consolidades i noves propostes de la construcció sostenible
Avià es converteix, des d’avui i fins diumenge, en la capital de la construcció sostenible amb la sisena edició de Firhàbitat, la fira de bioconstrucció i eficiència energètica de referència a Catalunya. Amb prop de 70 expositors, una xifra rècord, que representen tant empreses fidels al certamen com noves incorporacions, la fira es presenta enguany com una plataforma dinàmica i en constant evolució, ideal per a aquells que busquen solucions per a una llar més saludable i eficient.
En aquesta edició, Firhàbitat aposta per connectar amb el públic general a través d’un programa de taules rodones i xerrades que aborden temes d’alt interès social i cultural. Més enllà dels aspectes purament tècnics, el certamen oferirà espais de debat sobre les cooperatives com a nous models d’habitatge i noves formes de convivència sostenible, l’arquitectura tradicional i l’ús de materials naturals com a resposta als reptes actuals i de com la salut a la llar i la biologia de l’hàbitat influeix directament en el benestar quotidià.
La rehabilitació al centre
L’apartat més tècnic i especialitzat de la fira, adreçat a professionals del sector, tindrà lloc avui amb el III Congrés Firhàbitat, que se centrarà en la rehabilitació amb criteris de bioconstrucció per transformar el parc d’habitatges existent. Durant les sessions s’abordaran qüestions clau com l’anàlisi de la normativa, el finançament i l’estratègia pública per determinar qui marca el ritme de la rehabilitació, així com l’exposició d’experiències municipals d’èxit en renovació energètica. També s’hi tractaran les solucions per a la descarbonització i el tractament de les patologies freqüents en edificis, sempre sota un enfocament estretament vinculat a la salut dels usuaris i la innovació constructiva.
Com a gran novetat d’enguany, i a petició dels mateixos expositors, la fira recupera l’espai Speaker’s Corner. Aquest punt de divulgació estarà actiu avui a la tarda i tot dissabte, convertint-se en un aparador dinàmic on les empreses i entitats participants realitzaran presentacions comercials, explicaran projectes innovadors i compartiran novetats tècniques directament amb el públic i altres professionals. Aquesta recuperació reforça, segons l’organització, «el paper de Firhàbitat com un espai viu d’intercanvi de coneixement i oportunitats de negoci entre els agents del sector».
Registre i nova APP oficial
Com a novetat en la gestió del certamen, enguany tots els visitants de Firhàbitat s’hauran de registrar per accedir al recinte. El procés és totalment gratuït i té com a objectiu professionalitzar el coneixement del perfil del públic per saber d’on prové i quins són els seus interessos, mitjançant un formulari senzill on només caldrà facilitar el codi postal i un correu electrònic. En aquesta mateixa línia de modernització, la fira estrena l’APP de Firhàbitat, una eina pensada per facilitar la interacció entre expositors, ponents i públic professional, que permetrà conèixer amb més detall les empreses i els projectes participants. Les inscripcions, tant per als visitants generals com per al III Congrés Firhàbitat, es poden formalitzar a través del web oficial www.firhabitat.com.
Firhàbitat també para especial atenció en les generacions del futur. Per aquest motiu, dedica avui una matinal pensada pels més menuts de l’Escola de Santa Maria d’Avià i els estudiants de secundària dels instituts de Berga, que participaran en una activitat que posa en valor els oficis i l’eficiència energètica.
Entitats i gremis del sector
Firhàbitat està organitzada per l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) i l’Ajuntament d’Avià, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i el Consell Comarcal del Berguedà.
L’esdeveniment compta amb la implicació d’una extensa xarxa d’entitats, com per exemple Greta Grup de recuperació i la Red de Construcción con Paja, i gremis del sector, com el Gremi Fusta i Moble, el Gremi de la Bioconstrucció de Catalunya, l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central i el CATEB de la Catalunya Central, a més del suport de particulars i empreses del sector.
