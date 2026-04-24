L’Oficina de Transició Energètica, una eina clau per avançar cap a un model sostenible
En el seu primer any de vida ha treballat amb 75 empreses i autònoms de la comarca
L’eficiència energètica és, juntament amb la bioconstrucció, un dels pilars de Firhàbitat. En aquest sentit, l’Oficina Empresarial de Transició Energètica de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (OTE ACEB), que ofereix suport tècnic i assessorament al teixit empresarial per impulsar actuacions enfocades en l’estalvi i l’eficiència energètica, té un paper destacat al certamen.
L’oficina, que és una de les quatre que hi ha al Berguedà, hi és present amb un estant i també participa en l’organització del congrés sobre rehabilitació, que tindrà lloc avui en el marc de la fira. Segons la directora de l’Oficina Empresarial de Transició Energètica, Sònia Bouso, Firhàbitat «és un punt clau de visibilitat de l’oficina i permet donar-la a conèixer als que encara no els ha arribat la informació».
Durant el primer any de funcionament, a l’oficina de l’ACEB s’han desenvolupat 92 actuacions d’assessorament individualitzat, que han comportat el contacte i treball efectiu amb 75 empreses i professionals autònoms de la comarca. Les tipologies d’acompanyament han inclòs principalment: orientació en oportunitats d’estalvi i eficiència energètica, suport en l’anàlisi preliminar d’instal·lacions d’autoconsum, informació i acompanyament en la identificació de línies d’ajut, finançament i monetització d’estalvi energètic, assessorament en mobilitat sostenible i seguiment tècnic d’obra i assessorament en tecnologia i eficiència energètica.
Una de les actuacions estratègiques d’aquest primer any ha estat el desenvolupament de la comunitat energètica del polígon de la Valldan, de la qual l’OTE forma part del grup impulsor. Aquest primer any el projecte s’ha començat a gestar i es materialitzarà durant el segon. D’altra banda, en coordinació amb la resta d’oficines que hi ha a la comarca, ha desenvolupat un conjunt d’accions de formació, informació i sensibilització que han superat les 350 persones participants.
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), va posar en marxa l’any passat una xarxa de 44 oficines empresarials de transició energètica arreu de Catalunya. Al Berguedà, n’hi ha quatre d’acreditades: la de l’ACEB, la de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona, la del Gremi d’Instal·ladors d’electricitat, Fontaneria i afins del Bages, Berguedà i Moianès i la del Col·legi d’Enginyers tècnics Industrials de Manresa.
