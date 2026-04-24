Mostres
La "millor edició de Firhàbitat" obre portes parant atenció al públic juvenil
La inauguració de la mostra ha posat en relleu la capacitat de l'espai de generar oportunitats de negoci i de promocionar la bioconstrucció
La sisena edició de Firhàbitat, la Fira de la bioconstrucció i l'eficiència energètica de Catalunya, ja és una realitat. La mostra ha obert portes aquest divendres celebrant la inauguració institucional i fent lloc a l'alumnat, que han estat els principals protagonistes de la matinal gràcies a les activitats adreçades als estudiants de diferents edats. Les primeres passes de la cita fan que l'organització sigui optimista.
Enguany, el format dedicat als joves de secundària ha estat una de les novetats del programa. La visita ha pres un caràcter més participatiu donant-li forma d'escape room a partir d'un repte comú: trobar diferents aparells que conformarien un eventual kit de supervivència, en cas d'apagada elèctrica general. Així ho han detallat el grup d'alumnes de tercer d'ESO de Vedruna Berga conformat per l'Helena, l’Arlet, la Marta, la Maria, la Paula i el Jonay, que han destacat que la proposta ha estat "diversa, diferents i molt ben pensada", a la vegada que "divertida".
Les proves han anat des de jocs jeroglífics a localitzar punts per l'eix de la fira, a més d'interactuar amb expositors i proves manuals enfocades a l'habitatge i la construcció, a petita escala. En paral·lel, alguns dels assistents han aprofitat l'avinentesa per proposar al perfil d'edats superiors, de l’àmbit de la formació professional, alguns reptes treballant amb fusta, més enllà del concurs anual que aquest 2026 té una vintena de joves participants. Finalment, també hi ha hagut acció pels més menuts, els de l'Escola Santa Maria d'Avià, que han pogut gaudir de diferents propostes lúdiques amb un rerefons formatiu en l'àmbit de la sostenibilitat.
"Valorem molt que s'hi impliqui d'aquesta manera l'Escola Santa Maria d'Avià, que són els avianesos del futur, i realment participen molt activament en els tallers que se'ls prepara", ha celebrat l'alcaldessa d'Avià, Patrocini Canal, que tenint en compte el conjunt d'accions pensades pels joves, ha conclòs que "estem fent una petita aportació a la millora de la sostenibilitat i l'eficiència del nostre món". "Ens agrada molt el tema dels nens, dels petits, dels instituts, dels de Provençana, perquè és una manera de posar una llavor a futur", ha valorat per la seva banda la directora de Firhàbitat, Rosa Prat.
Una edició de rècord
A banda del públic més juvenil, les primeres hores han servit per celebrar la inauguració oficial. "El balanç que fèiem ahir al vespre és extraordinàriament positiu", compartia minuts abans el president de l'ACEB, Josep Maria Serarols, qui ha reivindicat que "pensem que serà la millor edició de Firhàbitat". Les xifres conviden a l'optimisme: rècord d'expositors, amb un total de 70; més inscrits que mai al Congrés Firhàbitat, enfocat a la rehabilitació; una participació intensa dels assistents, a través de demostracions i xerrades; i activitats de gran format, com la prova de foc de diumenge.
Però, pels impulsors, la mostra encara té "marge per créixer" perquè, segons la directora, "és un sector que està evolucionant". "En la mesura que puguem, intentarem que tothom hi tingui cabuda", ha apuntat Prat.
En els parlaments inicials, també ha pres la paraula, per part de la Generalitat, el subdirector del Departament d'Habitatge, Jordi Bosch, qui ha detallat que el Pla 50.000 habitatges del Govern, per construir aquesta xifra d'immobles fins a l"any 2030, així com altres línies d'ajuts a la rehabilitació del parc actual de pisos i cases també té molt en compte aspectes en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat com els quins s'exposen a Firhàbitat.
