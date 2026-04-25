Tradicions
Berga renova el vot de poble per la festivitat de Sant Marc
La coincidència de la jornada en dissabte, a més del bon temps, ha animat més persones que anys anteriors a apropar-se al Santuari de Queralt
Redacció
La matinal d'aquest 25 d'abril, dia de Sant Marc, centenars de berguedans i berguedanes han renovat el vot de poble pujant al Santuari de Queralt. La coincidència de la jornada en dissabte, a més del bon temps, ha animat més persones que anys anteriors a apropar-se.
L'origen d'aquesta tradició es remunta al 1687, en un context en què Catalunya patia una plaga de llagostes. Davant la situació, la població de Berga va recórrer a la Mare de Déu de Queralt, que va ser baixada en processó per demanar-li protecció. Segons es té constància, la ciutat es va deslliurar de la plaga, fet que s'atribueix a la seva intercessió. Per aquest motiu, el poble va prometre pujar cada any al santuari el dia de Sant Marc en agraïment, un costum que s'ha mantingut fins a l'actualitat com a tradició popular.
La cita ha arrencat amb la trobada a les Tres Creus i la pujada en comitiva fins al Santuari. El temple ha acollit la missa i, seguidament, s'ha fet l'entrega de davantals commemoratius als xocolaters d'honor d'enguany: Josep Vila Gangolells, Antoni Sales del Barco, Joan Elías Costa i Ton Elías Costa. Amb els responsables a punt, ha arrencat el repartiment de 350 coques i 160 litres de xocolata desfeta entre els centenars de persones assistents. No s'han volgut perdre la festa les autoritats locals, així com els representants del pubillatge de La Valldan.
La celebració de Sant Marc a Berga continuarà amb el Concert de Sant Marc 2026, protagonitzat per ElectroBacasis, un espectacle que trenca els límits entre la música clàssica i l'electrònica, i una cloenda amb DJ. Serà al Pavelló Vell, a partir de les 22.30 hores. Així mateix, la jornada coincideix amb la Short Track MTB Series, una prova ciclista a través d'un circuit d'obstacles instal·lat expressament a la zona del Parc de les Aubes.
