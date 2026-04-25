Firhàbitat 2026

Una divulgació de la bioconstrucció de primera mà

Les propostes experiencials de la mostra es consoliden entre els espais més concorreguts, amb ofertes per a totes les edats i capacitats

Una de les activitats dins l'espai de tallers infantils / Dani Casas

Lídia López

Avià

La Fira de la bioconstrucció i l'eficiència energètica de Catalunya, més coneguda com a Firhàbitat, va més enllà de l'exposició convencional. La mostra avianesa implica els assistents en primera persona, afegint a la típica dimensió de la promoció econòmica els tallers vivencials. I el reclam funciona de forma transversal, amb participants provinents de l'àmbit professional, amb formació tècnica i experiència laboral, i també entre el públic general, interessat a conèixer aquest model.

Aquesta era l'alineació entre la vintena d'assistents al torn de matí dels tallers de SATE (sistema d'aïllament tèrmic exterior), que segons Guillermo Vázquez, un dels professionals a càrrec, té com a principal objectiu divulgar «les solucions que contribueixin a minvar el gran impacte mediambiental que té el sector de la construcció», a partir d'un contacte amb «eines, materials, tècniques i disposició». Per a Vázquez, aquest àmbit professional «fa temps que posa èmfasi en l'aspecte de la sostenibilitat en la fase operativa, però no ha avançat al mateix ritme pel que fa al paràmetre del material», aspecte que, apunta, «és fonamental per aconseguir aquesta eficiència, perquè hi ha materials que ja tenen associats una càrrega d'energia». És aquí on entren en joc les matèries que explora el taller: plaques de fibra de cànem, morters de calç natural o suro, entre altres recursos.

Participants al taller de SATE / Dani Casas

A banda del públic adult, contigu a l’espai de SATE, l'Escola Orígens presenta dinàmiques pensades pels visitants més joves a la fira. Tal com ha detallat Martí Ferrer, el plantejament és «que els nanos utilitzin les mans com a motor per desenvolupar el cervell», facilitant exercicis constructius a partir de materials naturals, tot revertint les tècniques per fomentar la creativitat. A tall d'exemple, la cistelleria s'implementa per fer una cabana, la tàpia es treballa com el COB, i amb la fusta s'elaboren peces d'encaix. En aquest escenari també hi ha a l'abast altres elements naturals com pedres, branques o argila.

Més enllà d'aquests aprenentatges, que queden a partir del rerefons lúdic que implica el joc proposat, des d'Orígens es posa èmfasi en «l'empoderament» dels infants, donant-los marge per desenvolupar «l'actitud individual», amb un resultat coral que posa de manifest les possibilitats del treball coral. «Es tracta de fomentar la col·lectivitat des del desenvolupament personal i amb les aptituds de cadascú», detalla Ferrer.

